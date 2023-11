José Luis Chunga: “Nosotros no nos sentimos favoritos”

José Luis Chunga, portero del Deportivo Independiente Medellín, aseguró, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que no se sienten favoritos para acceder a la final del fútbol colombiano, puesto que en esta instancia todo comienza de “ceros” para todos los equipos.

Sin embargo, Chunga dejó en claro su ilusión y la del club de poder acceder a una nueva final de la Liga, en busca de la séptima estrella. El guardameta tampoco quiso denominar el Grupo B como el más complicado, puesto que para él, en el otro cuadrangular también hay rivales muy competitivos.

¿Son favoritos?

“Nosotros, favoritos, no nos sentimos y por más temas de números y estadísticas, este es un minicampeonato que arranca de cero. Todos con la misma ilusión y el mismo deseo de poder lograr el objetivo de llegar a la final. Como equipo tenemos, por decirlo así, la fe en puesta en que queremos hacer un gran cuadrangular para darle esa alegría a toda la hinchada del Medellín de poder llevarlos a la final que es el primer objetivo y ahí soñar con ese tema de llegar a la séptima estrella”.

Lo hecho en el Todos Contra Todos

“La idea es mejorar las buenas actuaciones que se hicieron en el Todos Contra Todo. Pero ya eso pasa a un segundo plano, ya el domingo es un nuevo inicio por ese sueño de ir a la final y esperamos mejorar ese rendimiento que hemos tenido para tener esa ilusión intacta de poder pelear por la séptima estrella”.

¿Es el Grupo de La Muerte?

“Yo siempre he sido una persona muy respetuosa con todo eso. El Grupo de la Muerte, llamarlo al B, estaría uno menos preciando los otros equipos del otro grupo, porque son equipos también bastante fuertes, si clasificaron entre los ocho es porque hicieron méritos grandes también para estar ahí. Hace mucho tiempo no se veía unos cuadrangulares tan fuertes y tan equilibrados. Van a ser unas finales muy lindas, porque cada equipo que está allí dio lo mejor de sí en el Todos Contra Todos para poder estar en las finales”.

¿Es ventaja que Millonarios y Nacional tengan dos partidos más?

“El tema de si es ventaja o no, eso lo decidirán en el transcurso de las fechas, de los partidos, cuando de pronto tú saques un resultado positivo contra estos equipos, ahí miraremos si es así. Lo importante de todo es hacer las cosas bien y cuando te toque aprovechar esa ventaja que tienes, por tema de descanso o por un viaje, eso toca aprovecharlo, porque en estos cuadrangulares el que despabila, termina perdiendo”.

¿Cuál es la clave defensiva del Medellín?

“El equipo, por decirlo así y en todas las líneas. Muchas veces cuando hablamos de que a este equipo no le hacen tantos goles, ‘uy, qué gran arquero, qué defensa tienen’, pero si nos damos cuenta, los que jugamos somos 11, atacamos y defendemos esos 11. Parte más de ahí, de la humildad y solidaridad que tiene cada uno de mis compañeros, que a la hora de defender y ponernos el overol y decir ‘nos toca defender este resultado, hoy todos somos obreros’. Así ha pasado y yo creo que ustedes han visto, hemos ganado partidos de 1-0, 2-1, donde, por decirlo así, los rivales nos han llevado al campo nuestro y nos ha tocado defender, donde también es un arte del fútbol, saber defender, y yo creo que ha sido importante eso. También la regularidad que el profe le ha brindado a los muchachos en la parte de atrás y eso también es importante, cuando tú le brindas la confianza a un cuarteto defensivo que es el que te sostiene todo. Mis compañeros, tanto como yo y mis compañeros, le hemos brindado una solidez importante al equipo, que en las finales va a ser muy importante, que tú partas desde el cero, para brindarle la confianza a los muchachos en ataque”.

¿Cómo visualiza el juego con América?

“Para nadie es un secreto que vamos a enfrentar a un gran América, con un excelente técnico y con grandes jugadores. Individualmente, tienen una riqueza técnica muy importante, han sido un gran equipo en el Todos Contra Todos, pero como lo dije, esto es algo nuevo. Nosotros, con la consigna y la mentalidad que el profe nos ha inculcado en todos los partidos, independientemente que juguemos de local o visitante, siempre salimos a buscar los partidos, ya que consigas un resultado positivo es una bendición y algo muy bueno. Todos los equipos tienen ese deseo de llegar a la final y para hacerlo tienes que jugar con inteligencia”.

¿Cómo analiza los rivales del grupo?

“Los colocó en la misma bolsa. En este tema de las finales, más allá, si tú quedas segundo, tercero, octavo, todo es parejo. Decirte mi favorito es este, el otro no, nos vamos a enfrentar a equipos grandes y con el respeto de los demás, equipos grandes que en las finales tienen jerarquía y hay que tener cuidado con eso. Porque más allá que la curva de rendimiento vaya siendo para abajo, no dejan de ser peligrosos en finales. Van a ser unas finales dignas de lo que la gente quería y eso va a enriquecer mucho al fútbol colombiano. Ojalá que sean finales bien jugadas, que la gente en el estadio pueda disfrutarlo y ojalá nosotros poder hacer las cosas de la mejor manera y disfrutar de poder llegar a una final”.

Todos proponen

“Tú has dado una radiografía ya muy clarita de lo que es el Grupo B, son equipos que tanto de visitante como de local, salen y juegan, y eso es muy importante para nosotros y para cualquier equipo. Te van a dejar jugar, pero a la hora de defenderte tienes que estar muy atento, porque son equipos con un poderío ofensivo muy importante”.