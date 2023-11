“Aquí no tiene ninguna seguridad”: Primo de ‘Mane’ Díaz

Tras la liberación de Luis Manuel ‘Mane’ Díaz, padre del jugador Luis Díaz, se especuló de su posible salida del país con rumbo a Londres, en donde reside su hijo, sin embargo, por parte del delantero y familia cercana no se ha confirmado la información.

Caracol Radio dialogó con William Figueroa, primo hermano de Luis Manuel, quien manifestó que no sabe si se irá para Londres, pero que debería hacerlo, pues “aquí no tiene ninguna seguridad”.

“Todavía no lo hemos conversado con él sobre eso, pero yo sí creo que él se vaya … no se ha hablado de eso, pero por seguridad debe irse porque fíjate tu, ya lo agarraron entonces es mejor prevenir … aquí no tiene ninguna seguridad entonces se va para donde su hijo”, precisó Figueroa.

Se conoció que la familia estaría preparando una misa de acción de gracias por la vida de ‘Mane’ Díaz, la celebración litúrgica se tiene programada para la próxima semana.

