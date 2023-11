Aumenta preocupación por desaparición de joven mujer en Sogamoso

Tunja

Trece días cumple Jimena Andrea Castillo Sierra, una joven de 19 años, desparecida, vivía en Sogamoso y el pasado 27 de octubre al parecer, fue vista por última vez en esa ciudad.

“Ella desaparece desde el 27 de octubre en horas de la tarde, entre las 5 y las 5:30, nos sabemos cómo iba vestida”, le relató uno de sus familiares a Caracol Radio.

Afirmó que han conocido dos versiones de lo que pudo suceder con Jimena, sin embargo, ninguna de éstas ha sido confirmada por las autoridades.

“Nos dicen que presuntamente ella sale en un taxi con un muchacho que lo único que sabemos es que es mechudo y presuntamente caleño y que pues ella se iba para Cali, también otra información que nosotros recibimos es que ella iba para Bogotá con unos amigos y nada más”.

Nuevamente, en este caso, como en otros denunciados en Caracol Radio, las autoridades aún no dan claridad sobre lo que pudo pasar, incluso, aseguran los familiares de la joven, que en un primer momento se negaron a recibirles la denuncia sobre su desaparición.

“Inicialmente ellos casi no nos reciben la denuncia, le correspondía a la Sijin pero ellos nos niegan la denuncia justificando que ella era mayor de edad y que nosotros no teníamos conocimiento de si ella había sacado la ropa o no, y luego, el martes 31 de octubre, volvemos a tratar de poner la denuncia y ellos siguen insistiendo en que no no la reciben y pues la terminan recibiendo, pero hasta el momento no sabemos qué han investigado, qué han encontrado, si hay alguna información que conduzca al paradero de Jimena, nada”, explicó.

La preocupación y zozobra sobre este caso aumenta entre la comunidad de Sogamoso, luego de que se confirmara que la única persona que habría entregado información o las versiones de lo que presuntamente sucedió con Jimena, fue hallada sin vida el pasado martes 07 de noviembre, se trataría del tío de la joven desaparecida y quien al parecer tendría una relación cercana con ella.

Hasta el momento no hay ningún pronunciamiento oficial de ninguna de las autoridades de Sogamoso sobre la muerte del hombre, primeras versiones apuntarían a que se trató de un presunto suicidio.