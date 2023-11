Miguel Ángel Russo recuerda su vínculo con Millonarios y Colombia: “Los quiero tanto”

Miguel Ángel Russo cuenta en su palmarés con un título de Copa Libertadores, la última que ha ganado Boca Juniors hasta la fecha, en el año 2007; sin embargo, la Liga colombiana que ganó con Millonarios en el segundo semestre del 2017 ocupa un lugar muy especial en el corazón del técnico argentino, puesto que la conquistó en pleno proceso contra el cáncer.

El hoy técnico de Rosario Central tuvo una entretenida charla con el periodista Juan Pablo Varsky, en la cual habló, entre otras cosas, del fuerte cariño que tiene por los colombianos, cómo sobrellevó su enfermedad y lo que significó ganar el título con el equipo azul en medio de esta situación.

Gran charla de Miguel Ángel Russo con @JPVarsky. Una parte sobre su proceso con el cáncer y el título con Millonarios en medio: “El colombiano te tiene un respeto muy alto,por eso los quiero tanto… salgo campeón y en un clásico. Te hace bien por muchas cosas. Logré el objetivo”. pic.twitter.com/6h2ItXoF2P — Cristian Pinzón (@Crispinllos) November 8, 2023

Russo contó que decidió realizarse los exámenes médicos en los que se le terminó descubriendo el cáncer de próstata, fue debido a un sangrado. “Si vos me decís, si yo tenía profundidad en la cabeza de lo que me estaba pasando, no. Yo no tenía profundidad, yo estaba por jugar una final de un torneo”.

El argentino de 67 años recordó que afrontó la final ante Santa Fe justo dos días después de haberse practicado una quimioterapia. “Lo ganó y salimos campeón. Encima llovía, no sabes lo que llovía. El oncólogo que me atendió en Bogotá estaba en la platea y decía ‘no lo puedo creer’. Hugo Gotardi y (Guillermo) Cinquetti me ayudaban mucho, ese día fue toda mi familia. Nacho, mi nieto, mi hija. Un montón de cosas, pero uno anhelaba salir campeón... el fútbol me hace superar cualquier circunstancia adversa”.

Su cariño por los colombianos

Russo también valoró el trato de los colombianos y el respeto que recibió en medio de esta situación. “La gente de Bogotá, el colombiano, uno salía y tenía que caminar hasta el estacionamiento y te veían, y nadie te decía nada. Acá (Argentina) te ocurriría, pero el colombiano es así. El colombiano te tiene un respeto muy alto y muy grande. Por eso los quiero tanto”.

Al respecto concluyó y recordó: “todo junto, salgo campeón y en un clásico, el clásico más importante de Colombia, de Bogotá, ni hablar. Eso también te hace bien por muchísimas cosas, logré el objetivo”.