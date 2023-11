¿La turbulencia en los aviones es peligrosa? Le contamos las causas y si existe algún riesgo

Cualquier persona que ha viajado en avión ha experimentado turbulencias en alguno de sus viajes. Esto es algo que causa mucho temor y estrés a individuos que no les gusta volar, ya que se tratan de movimientos inesperados y muchas veces bruscos, en los que es posible que hasta el equipaje de mano se caiga al suelo.

No obstante, los tripulantes de la cabina suelen decirle a los pasajeros que es algo completamente normal para calmarlos un poco. Además, este fenómeno puede producirse o no, dependiendo completamente de las condiciones meteorológicas que se presenten al momento del vuelo, sin embargo, para que esté bien informado sobre esto, le contamos qué son las turbulencias y si pueden ser peligrosas.

¿Por qué se producen las turbulencias?

Según una explicación brindada por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil a los expertos de la revista de National Geographic, la turbulencia se produce por un movimiento irregular en el flujo del aire, es decir, corrientes de aire que pueden producir impactos a una aeronave desde arriba, abajo o los lados.

Estas extrañas corrientes se pueden producir por diferentes situaciones, puede ser al aire que se crea por la presión atmosférica, las corrientes que recorren las montañas, las conocidas corrientes en chorro, el aire creado a partir de los diferentes climas, ya sean cálidos o helados y hasta las mismas tormentas.

Tipos de turbulencia

Según la ANAC, existen diversos tipos de turbulencia, cada una ocasionada por factores diferentes, a continuación se las explicamos:

Turbulencia térmica: en este caso, es el calentamiento solar de la superficie del planeta Tierra, que al mismo tiempo calienta la atmósfera y genera corrientes de viento bastante irregulares.

en este caso, es el calentamiento solar de la superficie del planeta Tierra, que al mismo tiempo calienta la atmósfera y genera corrientes de viento bastante irregulares. Turbulencia mecánica: este tipo de turbulencia se genera por los diferentes flujos de viento que provienen de estructuras como montañas, edificios y demás.

este tipo de turbulencia se genera por los diferentes flujos de viento que provienen de estructuras como montañas, edificios y demás. Estela de turbulencia: para esta, es la misma aeronave la que ocasiona la turbulencia, ya que con el paso de la misma por el aire y el contacto de la punta de las alas, se generan vórtices de aire, los cuales pueden ser un peligro para otros aviones que pasan cerca. Esto depende del tipo de aeronave, la velocidad y la forma de las alas.

para esta, es la misma aeronave la que ocasiona la turbulencia, ya que con el paso de la misma por el aire y el contacto de la punta de las alas, se generan vórtices de aire, los cuales pueden ser un peligro para otros aviones que pasan cerca. Esto depende del tipo de aeronave, la velocidad y la forma de las alas. Turbulencia de aire despejado: por último, esta es la turbulencia que sucede cuando el avión vuela y el cielo está completamente despejado y se presenta de manera inesperada. Según la ANAC, sucede cuando se vuela a gran altitud y es causada por aire de tormentas que empujan las nubes a miles de kilómetros.

¿La turbulencia en los aviones es peligrosa?

Según la escuela de aviación española, One Air, las turbulencias no son peligrosas en lo absoluto, de hecho, mencionaron que aunque pueden ser bastante incómodas, no suponen ningún tipo de riesgo, primero para la integridad y seguridad del avión y segundo, para la vida o seguridad de los pasajeros.

Además, aseguraron que en caso de presentarse alguna demasiado fuerte, los pilotos son entrenados para actuar frente a estas situaciones y tienen diferentes tipos de protocolos a seguir para evitarlas.