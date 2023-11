Fuerte agarrón entre David Racero y Andrés Forero tras aplazamiento de Reforma a la Salud

Colombia

Tras un nuevo aplazamiento del segundo debate de la Reforma a la Salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, el representante del Pacto Histórico, David Racero, se despachó contra los representantes Andrés Forero del Centro Democrático y el representante Miguel Polo Polo.

“No sé si esta es la décima vez que se tiene que levantar por falta de quorum, promovido especialmente por el Centro Democrático y Cambio Radical. Que se salen continuamente de la plenaria, burlándose no solamente de la cámara sino del país, de los colombianos y colombianas”.

En medio de sus señalamientos, Racero calificó como ‘jugadita’ el comportamiento del representante Andrés Forero durante el trámite de la Reforma.

“Y le digo aquí de frente, a ustedes que están regalando la plata de los colombianos y hacen vídeos y vienen simplemente aquí a legislar para hacer video para las redes, y no hacen el debate con argumentos en los artículos planteados. Solamente uno, Andrés Forero, que levanta la mano. Sale y entra para decir que está aquí en la plenaria, para discutir, vuelve a salir no vota y vuelve a entrar haciendo la jugadita. Señor Forero y se lo digo aquí de frente y a toda su bancada”.

Además, se refirió como ignorante frente al representante Miguel Polo Polo.

“Al ignorante de Polo a Polo, que no hace otra cosa sino decir groserías e insultar al presidente y a la vicepresidenta y no tiene ni un argumento. Ni un argumento. Por qué no es leído, porque no estudia, porque no viene a trabajar”.

Según señaló Racero, los representantes están robando al país al presentar y apoyar proposiciones para aplazar la discusión del trámite de la Reforma.

“Así que Colombia entera tiene que conocer el saboteo sistemática del Centro Democrático y de Cambio Radical al trámite de la Reforma a la Salud. Si la quieren hundir, húndala en la votación. Sean serios. Húndanla en votación, esa jugadita de salir y reventar el quórum engañan al país. Le roban a los colombianos, le roban a los colombianos señor Andrés Forero”.

Y agregó: “Que sepa Colombia que se les está robando directamente, abuso, robo directo a los colombianos. Cuánto gana señor Forero, Cuanto gana dígame para que venga aquí simplemente a gritar cuánto gana el señor Polo Polo, el congresista más ignorante de la Cámara de Representantes. Cuánto gana toda la bancada del Centro Democrático sumado, Cuánto gana la bancada de cambio radical sumados. Se han serios, no le roben al país.”

Frente a estos señalamientos, el representante Andrés Forero respondió al congresista del Pacto Histórico y cuestionó la labor que el mismo desarrolló durante su periodo como presidente de la Cámara de Representantes.

“El representante David Racero hace honor a su apellido y cae en el doble rasero. Vemos como durante su presidencia en muchas ocasiones se ausentaba y dejaba presidiendo la vicepresidente”.

De hecho, Forero insistió en que las actuaciones que Ranero denominó como ‘jugaditas’, son avaladas como elementos de la oposición para oponerse a los proyectos.

“Ahora critica a la oposición, al partido Centro Democrático y Cambio Radical que utilizan herramientas que han sido avaladas por la Corte Constitucional como elementos de la oposición para oponerse a los proyectos, cuando nosotros decidimos romper el quórum”.

Y también, aseguró que no servirán como notarios del Gobierno e incluso, utilizarán dichas herramientas las veces que sea neceario.

“Pero en vista de que el Gobierno no es capaz de garantizar que sus mayorías, su coalición de Gobierno le vote el proyecto, nosotros en el Centro Democrático no vamos a servir como notarios y por esa razón las veces que sea necesario vamos a seguir utilizando la posibilidad como lo ha definido la Corte Constitucional de romper el Quórum”.