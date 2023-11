DPS adelanta conversaciones con bancos privados para garantizar pago de Renta Ciudadana

Colombia

Durante un debate de control político al que fue citada Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, en la Comisión Sexta del Senado, la funcionaria aseguró que ha establecido conversaciones con bancos privados para garantizar el pago de Renta Ciudadana.

“He establecido conversaciones con cada uno de los del sistema financiero he tenido con varios de los bancos principalmente para poder superar cada una de las dificultades entendiendo y haciendo claridad que mi mayor aliado en cada uno de estas operación es el banco agrario”.

Según explicó Sarabia, estableciendo sinergias entre el sector privado y el sector financiero, se podrían conseguir resultados exitosos para las comunidades.

“Por eso para mí ha sido importante no sólo tener un aliado con el Banco Agrario, sino poder encontrar sinergias y ver cómo nos articulamos con los diferentes operadores financieros, para una operación donde finalmente no sea Prosperidad Social o sea el Banco el que quede, si no sea la gente que está en el territorio la que se sienta satisfecha con el servicio”.

De otro lado, la directora de Prosperidad Social explicó que el único pago de la entidad que se hace a través del Banco Agrario es el de Tránsito a Renta Ciudadana, mientras que el subsidio que se otorga a los adultos mayores, se entrega a través de operadores de giro.

“Esto quiere decir que cada uno de nuestros adultos mayores ha cobrado su subsidio, como lo ha cobrado en los últimos meses, de acuerdo a los operadores de giros que cada uno tienen destinados”.

Además, Sarabia se refirió al trámite del segundo debate de la Reforma Pensional e invitó a los congresistas a apoyen la aprobación del proyecto.

“El balón está en esta cancha porque la reforma Pensional la tiene el Congreso, entonces me parece muy importante que podamos avanzar en la Reforma Pensional para que nosotros como Gobierno Nacional podamos articular cada uno de nuestros programas y podamos hacer realidad esa promesa de Gobierno que tenemos que armonizar cada una de nuestras normativas y nuestras leyes. Los invito a que nos ayuden realmente a poder avanzar en esa promesa”.