Diego Fernando Castaño oriundo de Buenaventura consiguió un Icfes perfecto

Buenaventura, Valle del Cauca

Con el firme compromiso consigo mismo de cumplir su deseo de estudiar medicina, Diego Fernando Castaño, un joven de 18 años oriundo de Buenaventura, se preparó y sin imaginar que era posible, consiguió un puntaje perfecto en las Pruebas Saber 11, 500 sobre 500. “Esa fue la cereza del pastel” dijo con sorpresa.

Diego Fernando vive en el barrio Bellavista en el Distrito de Buenaventura y es egresado de la Institución Educativa Termarit, siendo el mejor Icfes cuando se graduó, pero insuficiente para estudiar medicina, así que decidió prepararse y volver a presentar la prueba.

Lugo del resultado obtenido se siente lleno de orgullo por sí mismo y por su familia que lo ha apoyado en su propósito.

Comenta que su preparación la hizo de forma virtual con un preicfes que se llama Grupo 500 donde hay estudiantes de todo el país. De ese grupo se crearon algunos grupos en redes sociales con quienes estudió más a fondo y se hacen llamar “Tesos 2.0”, todos ellos con el propósito de mejorar el puntaje en la prueba para poder estudiar lo que querían. Finalmente la mayoría de ellos logró la meta, afirma Diego Fernando.

“Hacíamos reuniones, eventos de enseñanza, compartíamos ideas, conocimiento con el fin de fortalecer todos nuestros saberes. Esto lo que crea es una confianza en cada uno para conseguir el puntaje que queríamos para entrar a la universidad”.

La clave para conseguir la meta es la dedicación, la constancia, dice Diego Fernando, y no verlo como un método aburrido ni algo obligatorio, sino hacer del proceso algo divertido y allí juega un papel importante estudiar con otras personas hasta crear el hábito. Además consultar muchas guías que son gratuitas y están en internet.

“Las limitaciones están en nuestra forma de ver las cosas, cuando estamos cerrados a no avanzar, yo todo el tiempo estudié con un celular, no contaba con un computador, no se trata de ser el más inteligente sino el que más está dispuesto”, es el mensaje que le da Diego Fernando a los jóvenes a partir de su experiencia.

Por el momento Diego Fernando Castaño, está esperando, si además de todo el reconocimiento que le han hecho, hay una oportunidad por parte del gobierno o de alguna entidad privada para poder comenzar sus estudios en medicina.