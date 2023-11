Aníbal Gaviria aseguró que Savia Salud ha tenido un impacto negativo desde su intervención

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció que desde el 16 de junio de este año y hasta la fecha, la intervención de Savia Salud no está avanzando y que está retrocediendo en forma grave para los 1.7 millones de afiliados del régimen subsidiado.

“Vemos que el impacto es completamente negativo, porque a eso se refieren los indicadores y cuando vemos que un indicador no se cumplen es porque no se cumple esa atención. Savia no está avanzando como venía avanzado, sino que está retrocediendo y en forma grave”, manifestó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.

Sobre esos indicadores de medición, el mandatario aseguró que hay siete ítems que no poseen información. Entre ellos, no hay datos sobre el porcentaje de nacidos con bajo peso y tampoco hay información sobre la tasa de mortalidad infantil.

La preocupación de la Gobernación tiene origen en el incremento de las quejas, pues en mayo había más de 4 mil quejas, mientras que en septiembre se dieron 6.113 reclamos para un incremento de 37%.

Finalmente, Aníbal Gaviria aseguró que lo que pasa en Savia, “es una decisión completamente errónea, mal ejecutada por personas que no tienen la capacidad y la idoneidad para manejar la institución