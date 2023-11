Preocupa en el Pacífico suspensión de la mesa de dialogo con las disidencias de las Farc

Cali

En zona rural de Buenaventura, especialmente zona del río Naya se conoce de la presencia de la disidencia de las Farc Jaime Martínez, quienes han sido protagonistas de múltiples enfrentamientos y que ha dejado la población civil en situación de desplazamiento.

Preocupa a los líderes de las comunidades y a la Iglesia Católica que no se pueda dar el retorno de las comunidades y que se pierda esa luz de esperanza que daban los diálogos con el gobierno Nacional.

Ojalá recapaciten enfatizó el obispo de Buenaventura Rubén Darío Jaramillo, al referirse al comunicado de las disidencias de Iván Mordiscos donde anuncian que se levantan de la mesa de negociaciones de paz alegando “incumplimientos” por parte del gobierno colombiano, pero manifiestan que mantienen el cese el fuego.

“Nosotros teníamos una luz de esperanza en que esos diálogos avanzaran, se fortaleciera por el bien de tantas comunidades que están sufriendo por los combates que constantemente se dan en la zona. Es muy triste y ojalá se recapacite y se vuelvan a sentar en la mesa y haya seriedad y compromiso por parte de los distintos sectores para que podamos pensar en una salida negociada y este conflicto no escale a mayores proporciones” expresó el Obispo.

En cuanto a mantener el cese al fuego monseñor Rubén Darío Jaramillo, resaltó que la iniciativa cuenta como una salida a la no violencia, “todo lo que vaya en función de salvar vidas, de no atacar, de la no violencia, es bienvenida”.

Pidió el obispo, quien ha sido intermediario en los procesos de paz urbana en Buenaventura, que el gobierno ponga lo mejor de su parte para que estas negociaciones puedan darse y a los grupos armados al margen de la ley que se comprometan con un país que pide paz.