Estación Sena de Transmilenio se demolerá por obras del Metro de Bogotá

TransMilenio imagen de referencia. Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images. / NurPhoto

Bogotá

A partir del próximo 11 de noviembre, se llevará a cabo el cierre temporal y desmantelamiento de la estación Sena de TransMilenio en la ciudad de Bogotá. Este cierre es necesario para dar inicio a la construcción de la Estación 9 de la Primera Línea del Metro de Bogotá. La estación Sena será demolida y posteriormente adecuada para su integración con la nueva estación del sistema de transporte.

El cierre de la estación Sena incluirá el acceso de la rampa que conecta con la estación, aunque el puente peatonal continuará funcionando normalmente. La demolición de la estación requerirá el cierre total de las calzadas exclusivas del sistema de TransMilenio durante las horas en las que no opera el sistema, es decir, entre las 12:30 a.m. y las 3:30 a.m.

Es importante destacar que este cierre no afectará el acceso a los predios cercanos a la obra, ni generará problemas en los andenes, pasos peatonales de la Autopista Sur ni en el tránsito vehicular sobre los carriles mixtos.

En cuanto a las rutas de TransMilenio que operan en la estación Sena, se ha informado que las rutas K43, G43, D22, G22, B11, G11 y 4 tendrán una suspensión temporal de las paradas en esta estación. Además, la ruta D22-G22 adicionará una parada temporal en la estación Santa Isabel como parte de las medidas tomadas para minimizar las molestias a los usuarios del sistema de transporte público.