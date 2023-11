Que hubo presuntas irregularidades en la jornada electoral de por lo menos 5 municipios

Tunja

En Gámeza y Nuevo Colón, anunciaron que buscarán la nulidad electoral, según Fabio Araque, habitante de Gámeza, evidenciaron presuntas irregularidades en el diligenciamiento de los formularios E14, lo que afirman, sería un fraude electoral.

“Hemos tomado la decisión de irnos ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en acción de nulidad electoral, teniendo en cuenta las falencias que se dieron durante el proceso electoral, de igual manera dentro del proceso de escrutinio”, dijo Arque en entrevista para Caracol Radio.

Aseguró que, no se les concedió el reconteo de votos, luego de aceptar que hubo, según la Comisión escrutadora, un error aritmético.

“De acuerdo al artículo 192, numeral 11, del código nacional electoral, se interpuso la respectiva reclamación ante la Comisión territorial municipal, para que la misma hiciera un reconteo, teniendo en cuenta que había un error aritmético, al momento, hay un video claramente que se toma en ese instante, donde se escucha claramente que no se permite ningún o no procede ningún recurso contra la resolución, situación que nos lleva a darnos cuenta que se vulneró el debido proceso”, dijo.

Aseguran que la votación que obtuvo uno de los candidatos desapareció y le fie sumada a otro de los aspirantes, que finalmente ganó la alcaldía.

“Fueron 59 votos que como se puede ver hoy, aún en las plataformas de la Registraduría, Edgar Cruz Cristancho había obtenido 62 votos y hoy en día se dice que fueron nada más tres, al hacer el ejercicio matemático van 59 votos si ustedes le suman 59 votos a la votación que le aparece al señor Gerardo Rincón simplemente dan hoy 827 votos, situación que evidentemente se puede presumir que hay un fraude electoral, que hay unas irregularidades en el proceso de escrutinio y unas faltas de garantías por parte del ministerio público”, explicó.

Para el caso de Nuevo Colón, habitantes de esa localidad llegaron a la plaza de Bolívar de Tunja para manifestarse públicamente y exigir que las autoridades los escuchen.

Willinton Pulido, excandidato a la alcaldía de Nuevo Colón, afirmó que hubo evidente trashumancia electoral.

“Venimos a denunciar principalmente la trashumancia en el municipio de nuevo Colón, este domingo anterior, 29 de octubre, llegaron a votar casi 500 personas que no eran del municipio, que no sabían ni siquiera dónde quedaba el sitio de votación, esa fue una de las primeras sospechas que nosotros empezamos a investigar, el por qué tanta gente que no conocíamos estaba ejerciendo el derecho al voto en el municipio de Nuevo Colón, al siguiente día, ya en las investigaciones que empezamos a hacer, nos dimos cuenta que de las más de 400 cédulas que habían inscritas para estas elecciones en el municipio, habían salido tres resoluciones que inhabilitaban casi 300 cédulas para que no pudieran ejercer ese derecho al voto porque eran de personas que no vivían en el municipio, nos dimos cuenta que estas cédula sí fueron usadas para votar y no tenemos todavía una respuesta clara”, indicó.

En Tópaga hubo empate entre dos partidos por la última curul del Concejo, uno de los candidatos denunció en Caracol Radio.

“Conocí irregularidades por parte de la verificación de los tarjetones del E14 donde se da la sumatoria total de los partidos individuales de cada uno de los concejales, se pudo presenciar errores en casi siete mesas donde se ven tachaduras, sumatorias mal hechas y espacios en blanco donde obviamente puede haber la posibilidad de rellenarlos en cualquier momento, también vi que había un grado de consanguinidad por parte de un integrante de la Comisión escrutadora municipal con uno de los candidatos, además, también hubo un proceso de trashumancia que la denunció el candidato a la alcaldía y realizó varias peticiones para la verificación de varias cédulas” manifestó.

Afirmó que no le concedieron el derecho a reconteo.

“Yo hice una petición para hacer el reconteo porque era la última curul que quedaba para el municipio de Tópaga, la séptima curul, entonces había un empate entre dos partidos, el partido Dignidad y Compromiso y el partido ASI, la solicitud se la hice a la Comisión escrutadora municipal (…) y no fue ni rechazada, ni aprobada, no tuvo ninguna respuesta, (..) después nos informaron que para otros candidatos sí lo hicieron”, señaló.

En San José de Pare, hubo protestas en la Registraduría en medio del escrutinio de los votos a la alcaldía. Seguidores del candidato Belisario Neira pedían que se contaran tres de las mesas del área rural que el otro candidato, José Ariza, al parecer no quería que se tuvieran en cuenta.

“Se solicitó por parte de mi persona y por toda la comunidad a través de una manifestación pacífica, que hicieran el conteo de votos, inclusive todavía están exigiendo el reconteo de votos de tres mesas nada más, del área donde el candidato ganador reside y no accedió voluntariamente”, dijo Belisario Neira (candidato).

Aseguró que también presumen que hubo trashumancia en al menos 300 cédulas inscritas y posteriormente inhabilitadas.

Desde este municipio también anunciaron que demandarán el proceso electoral y el acto administrativo en donde se reconoce al nuevo alcalde.