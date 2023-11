IDEAM declaró oficialmente fenómeno de El Niño en Colombia

En la noche del viernes 3 de noviembre, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) declaró oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia. De acuerdo con la directora de la entidad, Ghisliane Echeverry Prieto, están dadas todas las condiciones para hacer la declaratoria.

A esto se sumó, Giovanni Jiménez Sánchez, subdirector de meteorología del Ideam, quien manifestó que se espera que a finales del 2023 haya un aumento de las temperaturas y una disminución de las lluvias: “El fenómeno de El Niño nos da las condiciones de fondo. Sin embargo, el territorio nacional está afectado por otros fenómenos meteorológicos que causan precipitaciones en el corto plazo”.

Recientemente, Diana Carolina Rueda, jefe de la Oficina de Pronósticos del Ideam explicó a Caracol Radio, que El Niño es un evento “de alta duración”, pero luego de vivir una temporada de lluvias extendida durante los últimos tres años, en gran parte del país no representará sequía, sino una disminución importante de las precipitaciones:

“Tendríamos un escenario de tiempo seco junto con un fenómeno de eliminación de precipitaciones”. En ese sentido, alarma la posibilidad de un tiempo seco agudo, dijo Rueda.

Según el más reporte del Ideam, la probabilidad de que el fenómeno sea fuerte es de un 75% al 85%, asimismo, los periodos de mayor intensidad serán de noviembre de 2023 hasta enero 2024.

¿Qué es el fenómeno de El Niño?

El fenómeno del Niño es un evento climático y oceánico que ocurre periódicamente en el Pacífico tropical. Se caracteriza por el calentamiento inusual de las aguas superficiales del océano y alteraciones en los patrones de vientos y corrientes.

Es importante recordar que la Organización Meteorológica Mundial (OMM) declaró, oficialmente, que inició el fenómeno de El Niño, tras confirmar que por primera vez en siete años se han detectado en el océano Pacífico tropical las condiciones que, muy probablemente, causarán un aumento de las temperaturas y alteraciones meteorológicas este año.

El patrón climático de El Niño ocurre típicamente cada dos a siete años y suele durar de nueve a doce meses, durante los cuales se produce un calentamiento gradual del océano Pacífico que provoca intensas lluvias en ciertas regiones del mundo y sequías en otras.

¡#IdeamInforma!



Se cumplieron las condiciones para declarar oficialmente el #FenómenoDeElNiño en Colombia.



Seguiremos informando sobre este evento meteorológico. pic.twitter.com/ar00COPiGp — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 4, 2023

¿Cómo afectará a Colombia?

La OMS está reforzando las capacidades de respuesta de los países que se anticipa serán los más afectados, particularmente en África, Latinoamérica y en el sudeste de Asia.

La opinión de varios expertos en la materia apunta a que este fenómeno de El Niño vendrá más fuerte que antes, debido al calentamiento global, por lo que se esperan muy altas temperaturas, más de las que se presentaban anteriormente con este fenómeno.

De acuerdo con datos del Ideam entregados a Caracol.com.co, las regiones que tienen mayor susceptibilidad al fenómeno de El Niño son:

Región Caribe: ubicada al norte de Colombia. Limita con el mar Caribe, Venezuela, la región Andina y con la región Pacífico. Sus principales centros urbanos son: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha, Aguachica, Apartadó y San Andrés.

ubicada al norte de Colombia. Limita con el mar Caribe, Venezuela, la región Andina y con la región Pacífico. Sus principales centros urbanos son: Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo, Riohacha, Aguachica, Apartadó y San Andrés. Región Andina: se localiza en el centro del país, limita con la región Caribe, Venezuela, la Orinoquía, la Amazonia, Ecuador y la región del Pacífico. Colinda con las cordilleras; Occidental, Central y Oriental, las cuales dan lugar a numerosos valles, cañones, mesetas y un sistema fluvial cuyos principales ríos son el Cauca y el Magdalena.

se localiza en el centro del país, limita con la región Caribe, Venezuela, la Orinoquía, la Amazonia, Ecuador y la región del Pacífico. Colinda con las cordilleras; Occidental, Central y Oriental, las cuales dan lugar a numerosos valles, cañones, mesetas y un sistema fluvial cuyos principales ríos son el Cauca y el Magdalena. Sur del Pacífico: hace parte de los territorios focalizados PDET. Comprende los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco, que abarcan un total de 4 734 kilómetros cuadrados.

Por otro lado, la región menos afectada será la Orinoquía, ya que es menos susceptible a esas temperaturas generadas por el Océano Pacífico. No obstante, esto no significa que no pueda tener afectaciones.

¿Cuánto puede durar El Niño?

El Niño es un fenómeno que puede durar meses, según el Ideam, dependiendo de qué tan fuerte venga. El Instituto también aclaró que todos los pronósticos apuntan a que el primer trimestre de 2024 puede ser el pico más fuerte.

El Ideam recomienda la protección y el autocuidado ante las altas temperaturas. Así mismo, recalca la importancia de la no manipulación de incendios para la preparación de la tierra, ya que podría ser catastrófico y tener un gran impacto en un escenario de altas temperaturas.

Así mismo, el Ideam afirmó que El Niño puede tener incidencia en el patrón de siembra, porque daña los cultivos, afectando a su vez la seguridad alimentaria del país. También tiene consecuencias directas en la disponibilidad del recurso hídrico, por lo que recomiendan la economización del agua en cada hogar.