Acumulación de basuras y escombros causó la emergencia en la Piedra El Peñol

Lugo de la emergencia reportada por el desprendimiento de material de la parte alta de la turística Piedra del Peñol en el municipio de Guatapé que dejó 17 lesionados y el análisis del grupo experto de geólogos del Dagran y la oficina de Gestión del Riesgo de la población, se entregó un informe de las causas que generaron la situación.

Según Jaime Enrique Gómez, director del Dagran las fuertes lluvias de los últimos días aceleró el desprendimiento del material natural, pero parece que la intervención humana también puedo haber aportado a la emergencia.

“Encontrando que además del material vegetal, el material de suelo orgánico, también se encontraron algunos depósitos antrópicos, es decir, una especie de basuras y algo de escombros también, en lo cual asociado a las altas precipitaciones y la saturación del terreno generó este desprendimiento de material”.

El funcionario agregó que siguen pendientes del informe que entregue el grupo de expertos que contrate la empresa que administra el servicio turístico para poder autorizar el ingreso a los turistas, pero, primero se debe descartar que no exista un riesgo para las personas.

“Esperamos un informe de un profesional, de un experto en geotecnia que nos manifieste, que nos cuente las condiciones de lo que pasó, pero también cómo se encuentra la otra parte si hay algún riesgo asociado o no. Entonces, hasta tanto no tengamos ese informe por parte del particular el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y la alcaldía va a mantener cerrado el atractivo turístico”, agregó el funcionario de la gobernación de Antioquia.

Los comerciantes de la zona ya manifestaron su preocupación por que esto ocurre justo antes de dos puentes festivos seguidos y esto alejará a los cientos de turistas que esperaban para este primer puente festivo.