Una persona masacró a tres hombres en una cafetería del barrio Zamora de Bello

Un poco después del mediodía de este viernes se reportó una masacre en el barrio Zamora del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Tres hombres fueron atacados a tiros cuando estaban reunidos en una cafetería cerca de la bomba de gasolina donde inicia la autopista Medellín Bogotá.

El reporte preliminar de la policía Metropolitana indica que las tres víctimas del ataque aún no han sido identificadas, por lo que no se puede detallar si tenían antecedentes penales o quienes eran. Además, indicó que hubo una cuarta persona herida, pero no reviste gravedad.

“Las personas reunidas llevaban aproximadamente 10 o 15 minutos. Llegan los dos sujetos en la motocicleta. Uno de ellos desciende y dispara indiscriminadamente contra la humanidad de las personas que murieron. La persona herida está fuera de peligro. No reviste gravedad y está aportando información para el proceso investigativo”, detalló Teniente coronel Eddy Sánchez, comandante operativo de la policía Metropolitana

Indicó que ya desplegaron las unidades policiales para seguir la pista mediante las cámaras de seguridad de la motocicleta en la que huyeron los responsables de este triple homicidio.