Registrador: Elecciones en Ricaurte, Nariño y Santiago, Putumayo se harían el 26 de nov

Popayán, Cauca

El registrador nacional Alexander Vega visitó el departamento del Cauca para conocer cómo avanzan los escrutinios y analizar con las autoridades regionales las alteraciones al orden público tras las elecciones territoriales.

Desde Popayán, Vega se refirió a los comicios que no se pudieron efectuar el pasado 29 de octubre en Ricaurte, Nariño y Santiago, Putumayo y confirmó que “hablé con el Ministro del Interior; la idea es programarlas para el último domingo de este mes. Estoy esperando el decreto presidencial. Serían las únicas dos elecciones y hay una por confirmar en Pueblo Rico, Antioquia que estamos mirando el material porque no dejaron terminar las elecciones”.

Vega habló sobre los desmanes que se presentaron en distintas regiones del país y aseguró que “eso no va a quedar así, vamos a tomar las acciones legales. En Colombia no se puede permitir que quemen votos o escrutinios, que atenten contra funcionarios y eso quede impune. Yo mismo me voy a encargar de entablar las denuncias”.

El Registrador rechazó nuevamente el asesinato de la funcionaria Duperly Arévalo Carrascal en Gamarra, Cesar y enfatizó que “regreso al departamento para estar pendiente de las ordenes de captura contra los responsables de este infame hecho. Fueron ciudadanos instrumentalizados por una campaña política donde coordinaron, se concertaron no solo para ejecutar la quema de la Registraduría sino que pretendían quemar otras entidades”.

Arauca fue otro de los temas en la agenda de Vega: “tenemos escrutinios que en el preconteo dieron empate técnico como la Gobernación de Arauca. Hay que esperar que termine el conteo de votos por parte de jueces”.

En cuanto al departamento del Cauca, el funcionario anunció que “no se van a repetir las elecciones. Todo el material ya está digitalizado. Estamos avanzado con las comisiones escrutadoras y tenemos hasta el 30 de diciembre para anunciar resultados”.

El Registrador se reunió posteriormente con el Gobernador del Cauca para analizar las alteraciones al orden público tras las elecciones en municipios como Argelia, Balboa, Villa Rica y Florencia.