En ningún momento hemos participado en política como lo quieren hacer ver: exgerente ILC

Manizales

El exgerente de la Industria Licorera de Caldas, Andrés Elías Borrero, a quien declararon insubsistente de su cargo, en un rueda de prensa que se realizó en la empresa, rechazó contundentemente la decisión que tomó el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez de destituirlo por la posible participación en política en la jornada electoral pasada con las marcas de la empresa.

Expresó que, lo único que ha hecho desde que llegó a la gerencia, es trabajar por la compañía más querida de la región y por la cual se preocupó por sacar los mejores resultados en ventas, no sólo a nivel nacional sino internacional.

“La razones no las conocemos, fue sorpresiva la decisión. Primero no he hablado con el gobernador, el único que ha venido a la compañía es el secretario de Hacienda; nos declararon insubsistentes a mí y también a unos funcionarios.

Lo que sabemos es que hemos hecho las cosas con profesionalismo, que nos vamos con la frente en alto del deber cumplido y orgulloso de esta empresa, eso lo tenemos muy claro y los mejores éxitos para la Industria Licorera de Caldas. En ningún momento hemos participado en política, lo que pasa es que desinforman porque nosotros por ser una empresa consumo masivo y tener unas estrategias de mercadeo, entre ellas la visibilidad durante todo el año cobijada por unos planes de mercadeo estratégicos, donde tenemos pendones en algunos lugares, en las tiendas, en los supermercados, en los bares, en las discotecas hacen referencia a participación en política, cosa que no es cierta.

Y para que lo tengan en cuenta, siempre, históricamente antes que empiece la ley seca, son picos importantes de consumo, la gente va comprar y sale a disfrutar, pero acá nunca se ha participado en política”.

Por el momento, el secretario de Hacienda, Jaime Alberto Valencia, estará como encargado mientras se define quien estará en propiedad después de la salida Borrero.

Le puede interesar: Extraditaron desde Chile a Colombia al posible asesino de una mujer que murió en La Dorada

Le puede interesar: Nuevamente la vía que de Manizales conduce a Neira, Caldas, está cerrada por un derrumbe