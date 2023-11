Un hombre ingresó herido al hospital de Toledo y sus agresores lo machetearon dentro de él

Antioquia

El pasado martes en la madrugada se reportó una riña en el área urbana de Toledo, Norte de Antioquia que dejó una persona gravemente herida y bastante asustado y preocupado al personal médico del Hospital Pedro Claver Aguirre Yépez.

La situación ocurrió a la 1:50 AM, a esa hora un hombre que había sostenido una riña con otras personas en el pueblo ingresó al hospital con una herida en la cara para que fuera atendido cuando entró los agresores también entraron, pero a la fuerza a la sala donde era atendido el lesionado y fue atacado con un machete.

“Lastimaron al hijo de la directora local de salud, cuando él fue al hospital porque le dieron un golpe en una vista, uno de los agresores ingresó al hospital con un machete y lo agredió en un brazo. Le cortaron hasta el hueso, desde el codo hacia abajo. Hoy a él lo tienen hospitalizado en la León XIII de gravedad, dado que perdió demasiada sangre. En este momento está en cuidados intensivos con el agravante de que pueda perder su mano”, le relató a Caracol Radio la alcaldesa de Toledo, Astrid Chavarría Carrea.

Caracol Radio conoció que el hombre no siguió siendo atacado ya que en una rápida reacción logró esconderse en un baño, lo que fue aprovechado por los agresores para huir del lugar y hoy están prófugos y buscados por las autoridades.

Precisamente algunos trabajadores de este hospital manifiestan una gran preocupación porque son varios los incidentes similares y no cuentan con vigilancia nocturna, incluso, recalcaron que el día de la agresión al paciente intentaron llamar a la policía en varias ocasiones y pese que el comando está ubicado a una media cuadra del hospital se demoraron para llegar casi una hora. Ante este hecho exigen a las autoridades garantías de seguridad, porque la enfermera de turno por poco es agredida por las personas que portaban el machete.

Pero es que, según la alcaldesa, la agresión al hombre dentro del hospital se generó en medio de una celebración política y recalca que esto también derivó en una amenaza de muerte para ella de parte de una seguidora de la persona que ganó las elecciones de la alcaldía a quien demandó y también advirtió del caso a la UNP.

“Yo ya hoy tengo una denuncia en la fiscalía porque me amenazaron de muerte y que debía irme del municipio antes del 31 de diciembre, en donde me decía que no me iba a alcanzar la vida para entregarle al alcalde electo. Cuando ella me dice que no me va a alcanzar la vida, me está amenazando de muerte, porque si no me va a alcanzar la vida es porque algo me van a hacer”, aseveró.

Agrega, además, que también ha recibido agresiones verbales de parte de algunas personas que se mofan de que se le terminó la alcaldía.

La mandataria también solicitó a los involucrados evitar estos hechos violentos como las amenazas hacia ella y la agresión al hombre que hoy está bastante grave en un hospital de Medellín.