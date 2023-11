Nacional busca remontar la serie, Pereira mantener la ventaja y volver a una final

Nacional vs. Deportivo Pereira / Foto: Colprensa

Momento de la definición en la Copa Colombia. Atlético Nacional recibe a Deportivo Pereira este jueves desde las 3:00 p.m. con la obligación de remontar la serie luego del 2-0 sufrido en el Hernán Ramírez Villegas en el juego de ida de las semifinales. El partido se disputará en el Polideportivo Sur de Envigado, debido a que el Atanasio Girardot se encuentra en adaptación para los cuatro conciertos que habrá el fin de semana del grupo RBD.

El cuadro antioqueño llega a este juego con la tranquilidad de haber conseguido la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana. No obstante, no será tarea fácil remontar una diferencia de dos goles para instalarse en la final, aunque no será la primera vez que lo intenten frente a los Matecaña. Por su parte, el conjunto verdiblanco ratificó como entrenador principal a Jhon Jairo Bodmer como muestra de confianza y su primer reto será darle vuelta a la serie.

“Es un equipo que conocemos muy bien (Pereira), con muchas unidades de trabajo, con una estructura consolidada, con un sistema que difícilmente cambia el profe. El contexto que vamos a vivir es un rival cuidando su resultado”, dijo Bodmer, quien además se mostró positivo en que “tenemos la convicción que vamos a remontar y vamos a estar en la final”.

Nacional apelará a la jerarquía de sus hombres y el juego colectivo que está comenzando a sacar a flote con Bodmer en el banquillo. Es el equipo más campeón de la Copa Colombia con 5 títulos, de hecho, el último conseguido fue frente a Pereira en el 2021.

Pereira busca regresar a una final

Del otro lado, el conjunto que dirige Alejandro Restrepo buscará regresar a la disputa de un título, siendo el Clausura 2022 ganado ante Independiente Medellín, el más reciente. La Copa Colombia se presenta como la última alternativa de levantar un trofeo en el año para los risaraldenses, pues no clasificaron a cuadrangulares.

Así las cosas, Pereira buscará revancha ante Nacional por Copa, luego de haber caído estrepitosamente en la final del 2021 por un abultado marcador de 5-1. Para clasificar a la final, Restrepo le daría continuidad al mismo once que salió en la ida y que se quedó con la ventaja.

Posibles nóminas

Nacional: Kevin Mier; Edier Ocampo, Juan Felipe Aguirre, Sergio Mosquera, Samuel Velásquez; Robert Mejía, Nelson Deossa; Dorlan Pabón, Juan Pablo Torres, Oscar Perea; Jefferson Duque.

Pereira: Aldair Quintana; Juan Quintero, Emiro Garcés, Yeison Suárez; Jordy Monroy, Maicol Medina, Carlos Ramírez, Juan Zuluaga, Johan Bocanegra; Arley Rodríguez, Angello Rodríguez.