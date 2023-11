Harold Rivera: “Estamos apenados por el año que vivimos a nivel deportivo”

Independiente Santa Fe nuevamente no hará parte de los cuadrangulares y se quedará un año más sin poder sumar título. El conjunto bogotano tiene probabilidades bastante bajas de clasificación en la última fecha, en la que se medirá contra Once Caldas y, de hecho, el club envió a vacaciones anticipadas al plantel principal para retornar lo más pronto posible y planificar lo que será el 2024.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el volante Harold Rivera se refirió a los factores que influyeron en un nuevo fracaso del club, así como hizo un balance personal y le envió un mensaje a la hinchada.

Respecto a la polémica que hubo en torno a la situación de vacaciones anticipadas en el equipo, dijo: “Es una decisión que se tomó. Acatamos las decisiones y como siempre lo dije, nuestra responsabilidad es terminar lo mejor posible, tenemos una situación compleja, pero tenemos que tratar de terminar lo mejor posible”.

Asimismo, se refirió a la responsabilidad que asumen en el mal año deportivo del equipo. “Fue muy rápido, un abrir y cerrar de ojos. No obviamos la responsabilidad nuestra, como futbolistas tenemos responsabilidad, por diferentes factores estamos en la situación que estamos y no queda más que terminar lo mejor posible y proyectar un mejor futuro”.

Últimos partidos donde se fue la clasificación: “El profe Pablo vino con una idea muy clara, fue muy directo en lo que quiso en esos partidos, o afrontamos así. Contra Tolima jugamos un partido que se trabajó, pero nos encontramos con un gol, buscamos por todos los medios, pero no nos bastó, después en el clásico estábamos jugando bien y la expulsión del Chino desequilibró todo. Muchos actores que se deben evaluar y revisar, debemos tener autocritica de todo lo que pasó y se va a mejorar que es lo que se quiere en lo colectivo e individual”.

¿Seguirá en el club?: “Yo estoy esperando que se termine el último partido, sentarme a hablar. Lo digo en futuro porque quiero este equipo, le tengo mucho cariño y quiero que Santa Fe esté en el lugar que merece estar. Siempre se puede mejorar y si sigo acá lo voy a querer hacer. Santa Fe tiene que estar en los primeros lugares”.

El trato de la hinchada con su padre: “No es fácil ver una situación como la que viví cuando él estuvo de entrenado, rescato lo bueno, pero no es fácil ver la manera en la que se señalaba, después hablamos y estamos expuestos a eso. Crecí en una casa de fútbol entonces lo entendí un poco más y lo asimilé un poco más rápido, pero no deja de ser difícil. Este es el fútbol, ojalá é pueda tener los resultados que yo sé que va a tener, pero esta situación no fue nada fácil”.

Balance personal: “Yo empecé de suplente con el profe Bodhert, en los partidos que entré pudimos resolver varios y luego me gané la titular y en el partido con Unión Magdalena donde me lesioné dos meses, volví para el 5-0 con Águilas y me quedó faltando poder ayudar más al equipo y en los partidos en los que estuve poder ayudar más, de pronto dejar a mis compañeros con más ventaja o haber ayudado en defensa”.

Mensaje a la hinchada: “Agradezco a la hinchada por seguir yendo al estadio. A veces se escuchan insultos, pero igual apoyan y tratan de ir a las ciudades donde jugamos. Estamos apenados por el año que vivimos a nivel deportivo, pero crean que esto puede cambiar, siempre están las mejores intenciones para el club, este equipo es ganador y cuando la noche se pone más oscura es porque está por amanecer. Que sigan creyendo y que tengan claro que no fue el mejor año deportivo, pero esto va a mejorar”.