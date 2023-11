¿Jorge Ramoa dirigirá en propiedad al Atlético Bucaramanga?

El técnico encargado del Atlético Bucaramanga, Jorge Ramoa, estuvo en los micrófonos de El VBar Caracol de Caracol Radio, hablando sobre la situación actual de su licencia pro, por qué no la ha conseguido y qué espera del proyecto del equipo en 2024.

El entrenador argentino afirmó que la licencia la podrá sacar el 16 de diciembre, ya que se encuentra haciendo el curso ahora mismo: ”Ya estoy cursando y el curso termina el 16 de diciembre. Si no llegara a terminarlo, por no estar en algunas clases, terminaría en enero. Yo estoy cursando, hay una posibilidad de que, desde la Federación, me den un provisorio porque evidentemente estoy cursando y ya tengo el curso pago. Me falta el presencial, que es el 16 de diciembre en la Universidad de Antioquia y bueno, teniendo todo eso, la Federación me podría dar un provisorio para el año entrante”.

Sobre por qué no había sacado la licencia, Ramoa aseguró que, en parte, fue por mala suerte, y en parte por el alto costo de la misma: ”Primero tuve que hacer otra. Era imposible sacar la licencia pro antes de esa. Yo me gradué en junio y, un mes después, salió la nueva notificación de la Federación que a partir del 23 de julio se necesitaba licencia pro para poder dirigir. Volví y me anoté y, no me da ninguna pena decirlo, era una inversión bastante grande y tuve que acomodar unas cosas y agradecer a muchas personas en Bucaramanga que me ha ayudado. Las dos valen, aproximadamente, 20 millones de pesos”.

¿Le han dicho algo para 2024?: Oficialmente no, pero uno sabe. Si le preguntan por cómo está la situación, es porque hay una posibilidad también.

Le dieron respuesta por la licencia provisional: De este curso, me faltaban unas 15 clases. Si no me puedo graduar en diciembre, haría esas 15 clases en enero y quedaría habilitado en febrero. No es mayor problema, viéndolo de esa forma.

Cómo se imagina el proyecto en 2024: Bucaramanga debe cambiar su política de contratación. Equipos como el Bucaramanga se ven obligados, temporada por temporada, cambiar un gran número de jugadores. El gran secreto está en acertar en esos jugadores.

