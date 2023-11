Deiber Caicedo explica los motivos que lo llevaron a dejar la MLS y llegar al Junior

Deiber Caicedo ha sido uno de los jugadores clave en el revivir del Junior, que se ilusiona con poder clasificar a los cuadrangulares luego de que en el primer semestre no consiguieran este objetivo. El joven futbolista nariñense llegó a mediados del año como un refuerzo para el ataque, buscando en él más explosividad y chispa en la generación de gol que tanto faltó en el primer torneo.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el oriundo de Barbacoas, Nariño, habló de su presente en el cuadro de la capital del Atlántico, al que llegó motivado por la oportunidad de poder tener más minutos. “Tiene que ver con el recibimiento que me hicieron todos, los compañeros, cuerpo técnico y directivos me acogieron de la mejor manera, mi deseo era jugar y ser feliz”, explicó sobre su adaptación.

Sobre su paso por la MLS, específicamente por el Vancouver Whitecaps, donde estuvo más de dos años, dijo: “Es una liga que va en crecimiento, va de menos a más, le están a postando a exportar jugadores jóvenes, hacer una liga más competitiva”.

No obstante, los motivos que lo llevaron a dejar el conjunto canadiense fueron la falta de regularidad. “Al final no estaba teniendo minutos y quería jugar porque es difícil uno joven no jugar y eso me frustró un poco y quería volver a ser ese Deiber que no lo estaba sintiendo en el grupo anterior”, explicó.

“Todo es de adaptación, pero cuando hay muchas culturas, el equipo donde yo estaba había muchas, el idioma, el clima cuesta, pero al final cuando uno tiene ganas de triunfar es cuestión de adaptarse. Pienso que no me fue mal, tuve una lesión y el técnico que está ahora no apostó por mí. Junior me abrió las puertas para volverme a sentir y espero cumplir la promesa y ganar cosas importantes acá. Pienso que no me fue mal, tuve una lesión y el técnico que está ahora no apostó por mí”, agregó al respecto de su salida de la MLS y la llegada al conjunto barranquillero.

Entretanto, comentó que, al estar desesperado por jugar, no valoró posibles escenarios de regresar al Deportivo Cali. “Estoy agradecido con el Cali porque medio todo, la que medio a conocer como deportista y Junior me abrió las puertas, estaba desesperado por jugar y Junior también es un equipo grande que pelea títulos y hay buenos jugadores, así que escogí este reto y espero poder ganar títulos acá”.

