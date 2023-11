VIDEO: ¡El ‘tigre’ está desatado! Falcao convirtió doblete en 8 minutos

Este miércoles 1 de noviembre, Rayo Vallecano hizo su debut en la Copa del Rey en su visita al Atlético Lugones, equipo que milita en la Primera Asturfútbol, equivalente a la sexta división del fútbol español.

Le puede interesar: Jhon Arias estaría siendo seguido de cerca por varios equipos de Europa

Radamel Falcao, que ha sido un jugador con muy poca acción con el equipo de Vallecas, tuvo la oportunidad de arrancar, por primera vez en la temporada, como titular y demostrar que aún tiene la categoría suficiente para ser un jugador importante en el equipo.

El ‘tigre’ no pudo arrancar de una mejor manera y abrió el marcador en favor de su equipo a los siete minutos del primer tiempo a través de la vía del penal, donde el portero Rafael de Diego Vázquez no logró adivinar la intención que tuvo el colombiano.

¡GOL DE RAYO VALLECANO! 🔥



⚽ De penal, Radamel Falcao 🇨🇴 puso el 1 a 0 a los 7 minutos del primer tiempo sobre Atlético Lugones.



🎙️ @SebaQuadrelli y @joselitoamado#CopaDelReyEnDSPORTS pic.twitter.com/35kgITLphR — DSports (@DSports) November 1, 2023

Tan solo ocho minutos después, Falcao anotó un verdadero golazo, tras conducir el balón por la banda izquierda, enganchar hacia dentro y definir con un notable toque al ángulo derecho del portero del Lugones, que simplemente voló para la foto.

¡GOL DE RAYO VALLECANO! 🔥🤯



⚽ Falcao 🇨🇴 recibió sobre la izquierda, encaró y sacó un zapatazo que se clavó en el ángulo.



🎙️ @SebaQuadrelli y @joselitoamado#CopaDelReyEnDSPORTS pic.twitter.com/eQkVJxeCdM — DSports (@DSports) November 1, 2023

Primera titularidad en la temporada

Falcao no ha tenido la regularidad esperada con el equipo madrileño, pues de once partidos disputados por La Liga, el colombiano no fue titular en ninguno y apenas entró en los minutos finales en cuatro encuentros, anotando un gol.

Liverpool vuelve a referirse a situación de Luis Díaz: “Nunca caminarás solo”

La Copa del Rey parece ser la oportunidad perfecta para lograr sumar los minutos que pide el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, que en días pasados confesó que le gustaría contar con el ‘tigre’, pero que desearía que tuviera más ritmo.