Defensoría convoca mesa de concertación para buscar salidas a la crisis de medicamentos

Bogotá

La Defensoría del Pueblo llama a la EPS Sanitas a no permitir que se ahonde aún más la crisis de la salud y a garantizar ese derecho fundamental. El llamado surge por la decisión adoptada por Cruz Verde de no continuar con el suministro de medicamentos ni otros productos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).

Ante este panorama esta entidad también le solicita al Gobierno Nacional verificar el pago de los presupuestos máximos con los que se financian los tratamientos de las personas más vulnerables, como son los pacientes de enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.

Esta suspensión en el suministro de medicamentos y dispositivos, prevista para el 15 de noviembre por el operador farmacéutico, debido a que Sanitas le adeuda cerca de 400.000 millones de pesos, afectaría inicialmente a más de 102.000 afiliados a la EPS, razón por la cual todos los involucrados deben presentar un plan que genere claridad en la deuda y alternativas de pago.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, convoca a Cruz Verde, y a las autoridades, como la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Superintendencia de Salud y los ministerios de Salud y Hacienda, para que de manera concertada lleguen a soluciones que eviten afectar el derecho fundamental a la salud de los usuarios que requieren el suministro de medicamentos.

“Convocamos un espacio imparcial de diálogo y ofrecimos nuestro rol de mediadores, con el fin de encontrar salidas viables e inmediatas, a fin de evitar que el riesgo advertido no se materialice y los tratamientos de 102.000 personas no sean interrumpidos en ninguna circunstancia”.

Esta entidad también les pide a los ministerios de Hacienda y Salud que adopten las medidas necesarias y permitan la entrega y flujo de los recursos requeridos por las distintas aseguradoras para cumplir con el cubrimiento de los medicamentos e insumos que son entregados, en especial, los que no están financiados con la Unidad de Pago por Capitación, como es el caso que se está presentando.

El Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de que a los 5.697.649 afiliados (corte a septiembre del 2023) a la EPS Sanitas les sea garantizada una atención en salud en condiciones de calidad, integralidad y continuidad, especialmente, a los 102.173 usuarios que requieren el suministro de medicamentos e insumos. Esta entidad se encuentra coordinando con los convocados la fecha para llevar a cabo lo más pronto posible este diálogo en el que se buscarán soluciones para que los pacientes no sean los afectados por temas financieros.