Sin solución a la falta de agua en Villa del Rosario

Cúcuta

Siguen los problemas por falta de servicio de agua potable en el municipio de Villa del Rosario, esto después de 10 días de haberse adquirido una serie de compromisos por parte de la empresa municipal.

La comunidad ha manifestado su malestar por las frecuentes suspensiones en el servicio, por lo que plantean una nueva movilización en las principales vías del municipio histórico.

“Se habían organizado unas mesas de trabajo y Aqualia lastimosamente no ha cumplido, dijeron que habían parado la producción porque había llovido, ahora porque hay un tubo roto, ya la gente está cansada, por eso vamos a hacer un nuevo cierre en las vías del municipio, que sabemos es incómodo para la comunidad, pero es la única manera de presionar tanto a la Alcaldía como a la empresa” dijo a Caracol Radio Javier Medina, líder del municipio de Villa del Rosario.

Aseguran que la problemática viene de años atrás y a pesar de los acuerdos, no se ha logrado la solución definitiva.

“Llevamos años liderando los procesos de reclamación y lastimosamente nunca se ha tenido un plan de contingencia, en la última reunión se solicitó que se tuviese ese plan, que hayan carros con los logos de Aqualia y que sean de servicio gratuito, cosa que no se cumple, no hay carros membretados, no hay servicio gratuito, no hay un plan de contingencia” agregó Medina.

Entre los vecinos han tenido que reunir los recursos para poder comprar carro-tanques de agua que pueden costar entre 180 mil y 200 mil pesos.