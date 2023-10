“Sin abrazos podemos hacer con Amaya un equipo técnico”: Krasnov, alcalde electo de Tunja

Tunja

El alcalde electo de Tunja, Mikhail Krasnov señaló que la misión más grande para él es que vuelva la credibilidad del pueblo en los gobiernos, que los ciudadanos tenga fe en la alcaldía; frente a su elección agradeció a las personas que creyeron en sus ideas y votaron por él, y a pesar de ser oriundo de Rusia, dijo: “Soy un tunjano nacido en el exterior, que ha vivido por más de 10 años en Boyacá y tiene nacionalidad colombiana”.

Krasnov, conocido como el ‘profe ruso’ afirmó que los tunjanos podrán esperar de él un gobierno organizado y bien administrado, siendo un alcalde que “no le debe nada a nadie, entonces nosotros vamos a democratizar los puestos de la alcaldía, es decir, que cada persona con un perfil, tenga la posibilidad de pasar su hoja de vida. Yo no tomo la política como negocio, yo no tengo que coger la plata que me gasté en una o dos campañas, todo lo que he gastado lo recupero con dos sueldos”.

“Yo creo que nosotros sin abrazos y sin besos con Carlos Amaya podemos hacer un equipo técnico para solucionar los problemas de los tunjanos y los boyacenses para traer juntos el bienestar. Acá no se trata de tener diferentes visiones porque las visiones de nosotros debe ser la ciudad, el departamento, la política, somos completamente distintos, aun así, espero que eso no nos vaya a estorbar, digamos en las visiones, en la colaboración, en la cooperación, en trabajar juntos”, afirmó el alcalde electo de Tunja.

Además, indicó que primero organizarán el comité de empalme y los mejores en el proceso llegarán a conformar el gabinete, sin embargo, contempla a profesionales de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de quienes conoce su trabajo, “esta alcaldía va a ser la que tenga más profesionales en puestos adecuados”, dijo.