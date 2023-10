Francisco confía que el arco se le abrirá a Falcao: “Cuando finaliza es una barbaridad”

Falcao festeja su único gol en la presente temporada. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

Rayo Vallecano debuta este miércoles en la Copa del Rey en la presente temporada. El equipo de Vallecas visitará en la primera ronda al Atlético Lugones de la sexta división del fútbol en España. Francisco, técnico del equipo, abrió la puerta para que Falcao sea titular en dicho compromiso.

El entrenador español aseguró que para ellos es importante que sus atacantes, en sequía durante los últimos compromisos de Liga, puedan volver a marcar; no obstante, destacó las condiciones de todos ellos durante los entrenamientos.

“Es importante que nuestros delanteros vayan viendo puerta y de momento no están haciéndolo, mañana es una oportunidad nueva, con un rival inferior, pero que seguramente van a intentar jugar un buen partido. Para Falcao, para (Sergio) Camello, para Randy (Nteka) será importante reencontrarse con el gol, lo importante es ganar, pero también sería importante que nuestros delanteros vieran a puerta, a pesar de que como lo vengo diciendo, hasta ahora estoy súper contento con ellos y el día a día es fantástico y los días de partido están haciendo un trabajo muy bueno. Cuando marquen gol estaremos todos muy contentos”, comentó al respecto en la rueda de prensa previa al compromiso.

Al ser cuestionado por Raúl de Tomás, Francisco aprovechó para elogiarlo tanto a él como Falcao, de este último aseguró que su capacidad para definir es “una barbaridad” y expresó su confianza en que próximamente se les abrirá el arco a todos.

“A veces cierro las puertas para que no vean lo que vamos a trabajar, pero hay días en los que Raúl en los entrenamientos es bestial, la capacidad de finalizar de Raúl en el día a día es fantástica, no de Raúl, de Sergio y de Falcao, porque hablar de Falcao cuando finaliza es una barbaridad”, destacó.

Y concluyó: “en los partidos ahora mismo quizás ellos no estén teniendo las suficientes ocasiones, a pesar de que somos el tercer equipo de la competencia liguera que más tira a puerta. Pero yo los veo entrenar y disfruto, no recuerdo tener tres tíos como estos finalizando en los días de entrenamiento, así que por eso estoy tranquilo y confiado que van a llegar los goles, porque de momento me están dando lo que quiero, que es el trabajo también, que eso es innegociable”.

¿Falcao será titular?

Falcao ha disputado cuatro partidos con el Rayo Vallecano en la presente temporada, todos por LaLiga de España y en todos ha sido suplente, acumulando apenas 40 minutos de juego, para un promedio de 10 minutos por partido. El Tigre podría ser inicialista para este encuentro, en el cual, según explicó Francisco, estarán jugando los poco habituales.

De la rotación, comentó: “más que pensando en el partido del fin de semana, es porque creo que debemos hacerlas. Mañana es un partido para nosotros importante, bonito de jugar, eliminatoria de Copa del Rey, en la que tenemos puestas muchas esperanzas también y que hay gente súper preparada que no está jugando muchos minutos en Liga y que necesita jugar, no pensando en el partido del domingo, sino pensando en los jugadores del día a día que de verdad que merecen también sus minutos y que vayan cogiendo forma para que puedan estar disponibles para la competición liguera”.