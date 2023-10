“Dos encapuchados trataron de quitarme la vida”: alcalde electo de El Zulia

Cúcuta

En el municipio de El Zulia el alcalde electo Elkin Caballero advirtió que horas después de su elección en las urnas, su vida corre peligro.

El candidato elegido reveló que “en una conversación privada con el candidato Gerson Hoyos manifiesta que el no es el que esta interesado en el reconteo de votos, sino que es el actual alcalde que está presionando”

Y agregó que “casi la mayor parte de los asesores apoderados de él, son contratados de la alcaldía y de la ESE.

Esta situación esta tan compleja que “en las ultimas horas dos encapuchados trataron de quitarme la vida, que trataron de llegar hasta donde yo estaba. Vivo a la intemperie no tengo seguridad donde vivo, me hacen hostigamiento, me envían personas con casco a la casa, dos encapuchados casi me quitan la vida”.

Explicó que “se trataron de meter por el techo del colegio Marco Fidel Suarez para quemar los otros, una de las camionetas del actual alcalde es la que participó en la campaña del señor Gerson Hoyos y aquí no pasa nada, ha tratado mal al registrador, al comandante de la policía y es una presión directa de él”.

Y advirtió que “si me pasa algo el día de hoy o mañana hago responsable al alcalde Manuel Pradilla por eso ya estoy radicando la denuncia en la fiscalía y estamos pidiendo el apoyo de la defensoría del pueblo”.