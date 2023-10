Vamos a dar un salto de internacionalización: Verano

Eduardo Verano, gobernador elector del Atlántico, fue recibido en las instalaciones de la Gobernación en medio de una fiesta blanca, pues la gobernadora saliente, Elsa Noguera, secretarios, funcionarios y demás colaboradores se reunieron en la plazoleta interna de la entidad para darle la bienvenida al nuevo mandatario que por tercera vez dirigirá al Departamento.

El mandatario electo dialogó con Caracol Radio y trazó la hoja de ruta de lo que será este cuatrienio que comienza el próximo 1º de enero de 2024, periodo que él ha denominado que el Departamento será, “un Atlántico Líder para el mundo”.

“Yo ahora lo que quiero es dar un salto de internacionalización. Cuando uno mira nuestras cifras de exportación son muy pequeñas, muy pobres, muy pocas empresas tienen unas metas muy altas de exportación; con una economía que no tenga esa dinámica internacional no va a crecer lo suficiente para poder atender los requerimientos que tienen nuestra gente para crecer, entonces, yo creo que si hay algo que me encantaría que pudiéramos lograr, como un novedad, es un proceso de una internacionalización de la economía”, señaló Verano.

Tras conocer el apoyo de los 536.243 atlanticenses que desean que el Atlántico continúe avanzando, Eduardo Verano salió a celebrar la elección como el nuevo Gobernador del Atlántico, pero también a reconocer el trabajo que ha venido haciendo la gobernadora Elsa Noguera, manifestando que “ella ha sido una excelente Gobernadora, ha dejado la vara muy alta. La gente la quiere mucho, se nota en las calles de los pueblos de nuestro Departamento un afecto por la Gobernación por la Gobernadora; y yo creo esta tarea hay que continuarla, hay que seguirla y realmente la Gobernación es un elemento muy fuerte que tiene la gente para conquistar transformaciones importantes”.

Así mismo, destacó los retos que vienen para su Gobierno en temas que hoy mantienen las alarmas en los atlanticenses, uno de ellos obedece al agua potable, pues aún hay zonas que no han sido conectada con un fluido continuo a este preciado líquido, sin embargo, Eduardo Verano aprovechó para resaltar lo que han hecho sus antecesores.

“Lo que se logró en materia de agua, yo creo que en las últimas seis gobernaciones ha sido algo que algún día se tendrá que reconocer que se dio un salto gigantesco, y yo creo que, fue porque hubo unas decisiones que se tomaron por parte de nuestros antecesores, y todo se continúa en orden”, señaló.

Ante esto, el nuevo Gobernador del Atlántico se comprometió desde ya a que “el plan de agua, el plan de vías, la transformación de colegios de hospitales continuarán”.

“Yo creo que las personas ven a la Gobernación como algo que puede transformar su propio entorno, y creo que de eso se trata esto, porque la gente tiene tanta expectativa de que las cosas continúen y deben continuar.”, agregó.

Tras terminar la entrevista con Caracol Radio, en el despacho de la gobernadora Elsa Noguera, se llevó a cabo la entrega del plan de desarrollo de la mandataria saliente para que el equipo de Eduardo Verano lo estudie y adelantar los trabajos de empalme entre ambos gobiernos. A la reunión asistieron el gabinete departamental y algunos de los que podrían ser parte del ‘Atlántico para el mundo’, como fue el caso del ex secretario privado, Pedro Lemus.

Lea también: Los 22 municipios del Atlántico tienen nuevos alcaldes, ¿Quiénes son?