El gobernador electo les dedicó discurso a los otros candidatos y sus opositores

Tunja

Dos horas después del cierre de las votaciones, el electo gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, llegó a su sede de campaña en el Centro Histórico de Tunja para acompañar a sus seguidores que lo esperaban desde muy temprano, allí, en medio de la algarabía pronunció su primer discurso como nuevo gobernador.

“Vamos a extender nuestra mano con generosidad a todos los boyacenses que no votaron por nosotros, y yo les digo que seré gobernador de quienes votaron por nosotros y de quienes no votaron por nosotros, de todas y todos los boyacenses y que para todos llegará el progreso”, dijo.

Afirmó en reiteradas ocasiones que su mensaje es de unidad y se refirió a los ataques que recibió durante su campaña.

“Con amor profundo, a todos los que tantas cosas duras y crueles me dijeron, de todo corazón, la paz de Dios sobre ellos y si algún día me piden perdón los perdono y si no también perdono en mi corazón todas las ofensas, pasamos la página y vamos a empezar a escribir una historia grande para Boyacá”, manifestó.

Le dedicó, además, una parte de sus palabras a los candidatos que compitieron con él en esta contienda electoral.

“A cada candidato, vamos a preguntarle a Mauricio (candidato), cómo sacar adelante el tema de la educación, el colegio virtual y vamos a trabajar con él para llevar educación, para llevar educación a muchos lugares, a jóvenes en extra-edad, vamos a trabajar con él; vamos a trabajar con Osman (candidato), buena energía, si tiene ideas de empresas pa´ delante; vamos a hacerle honor a todas las mujeres, a Clementina (candidata) y a todas las mujeres, porque nuestro gabinete va a tener la mayoría de mujeres, como tiene que ser, no la mitad, la mayoría de mujeres”, insistió.

También envió mensaje a la iglesia católica y a los sacerdotes que en su momento pidieron a sus feligreses no votar por él.

Dijo: “Al padre Víctor, que Dios lo bendiga, y aquí hay un mensaje a todos los padres que pidieron que no votaran por mí, Dios les bendiga, oro por ustedes, el Dios en el que creemos que es el mismo, vino a unir, no a dividir y Dios todopoderoso les bendiga, y la Iglesia Católica en Boyacá, puede tener la certeza que tendrá todo el reconocimiento y todo el respeto por parte de este nuevo gobierno”.

Y por último, también se dirigió a Rodrigo Rojas, candidato que ocupó el segundo lugar en votación.

“El candidato que quedó de segundas tendrá todas las garantías para que haga una oposición si decide aceptar la curul de Asamblea, y convocamos a todos para que vengan a construir esta Boyacá grande, convocamos a las personas, pero lo que no convocamos es al odio y la mentira, vamos a construir con amor y con verdad (…) esta noche el mensaje a Boyacá es de unidad, unámonos como un solo pueblo y seamos ejemplo para todo Colombia”, terminó.