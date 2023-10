Así será la jornada electoral en Boyacá, según Registraduría

Tunja

En entrevista para Caracol Radio, Nicolás Forero, delegado de la Registraduría para Boyacá, afirmó que desde las 7:00 de la mañana se abrirán los puestos de votación para el ingreso de jurados y desde las 8:00 am, empezará oficialmente la jornada como en el resto del país.

“Desde las 7:00 de la mañana están citados los jurados de votación, se abren puestos para más de 30.000 jurados de votación, para que ingresen los jurados únicamente, para que se puedan disponer en la mesa a la que fueron asignados y empiecen a armar la estructura como tal del puesto y la mesa de votación, con su kit electoral, van a encontrar la urna, los diferentes formatos (…) y empezar a organizar como tal la disposición de todo este material”, explicó.

#Video 4 | Así se tiene previsto el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo 29 de octubre en Boyacá, la @Registraduria explicó logística. pic.twitter.com/qjfcotjrlj — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) October 27, 2023

Con la logística ya instalada, empezará la jornada a las 8:00 de la mañana.

“Empieza la votación desde las 8:00 de la mañana cuando ojalá ya todos los jurados hayan llegado a abrir su kit y tener toda la mesa en disposición”, indicó.

Explicó que, al cierre de la jornada, sobre las 4:00 de la tarde, sólo podrán ejercer su derecho al voto los ciudadanos que ya le hayan entregado su cédula al jurado en la mesa correspondiente.

“La jornada electoral va hasta las 4:00 de la tarde, los puestos de votación no cierran a las 4:00 de la tarde, pero sí únicamente puede votar el ciudadano que haya entregado su cédula y que en el momento en el que suena el himno nacional, el Jurado la tiene en su poder, no vota aquel ciudadano que sigue en la fila o el que haya sólo entrado al puesto de votación pero siga corriendo para llegar a su mesa y no haya alcanzado, lastimosamente esa persona no puede votar”, insistió.