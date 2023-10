Incrementan seguridad por celebración de Halloween en Medellín

,Medellín, Antioquia

La Policía Metropolitana y la secretaría de seguridad de Medellín incrementaron sus operaciones para evitar el consumo y venta de alcohol, durante la noche del sábado, 28 de octubre, cuando coincide la ley seca y la celebración de Halloween.

“Una invitación a celebrar el 31 de octubre, Halloween, el próximo martes, pero también entendemos que mucha gente lo va a celebrar este fin de semana y se nos va a cruzar con elecciones. Aquí, lo importante es atender y no olvidar las recomendaciones que hemos dado. Si son niños, los que van a salir, no los dejes solos; que siempre estén acompañados. Evita las aglomeraciones, saber qué es lo que van a recibir nuestros niños; no dulces abiertos. Lo importante es que cualquier situación que ocurra este fin de semana o en referencia al 31 de octubre, sea informado al 123″, dijo el secretario de Seguridad y Convivencia, BG. José Gerardo Acevedo Ossa.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia, a través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad de Medellín (SIES-M), ha dispuesto toda la tecnología: cámaras al 100 %, drones y patrullaje con el Halcón de la Policía, para tener la mayor cobertura posible y cuidar y atender a los niños y niñas, protagonistas de esta fecha.

Se instalarán puestos de control sobre los principales corredores viales para verificar documentación y posible estado de alicoramiento de los conductores. El objetivo es prevenir caravanas o conductas imprudentes, ante la gran cantidad de niños en las calles.

Desde la Secretaría de Movilidad se contará con presencia permanente de los agentes de tránsito en los principales centros comerciales del Distrito, como Los Molinos, Florida, Arkadia, Unicentro, San Diego, Premium Plaza, Oviedo, Santafé y El Tesoro. Esto, en aras de realizar regulación y control de la movilidad en las zonas aledañas a estos sitios.