Ministro Velasco, aseguró que “desconoce” invitación a las disidencias de las Farc

Luego de conocerse la declaración conjunta entre las delegaciones del Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc sobre su participación en el acto de apertura de las votaciones en Popayán, el Ministro del Interior aseguró que el registrador Nacional, Alexander Vega, estará en Bogotá, junto al presidente Gustavo Petro y que Vega le manifestó que no hubo tal invitación a las disidencias.

“El Gobierno Nacional estará, como es tradición, en la Plaza de Bolívar, en la mesa 1, abriendo las elecciones; ahí acompañaré al Presidente, y luego estaremos en el PMU, si me toca ir a algún lugar de Colombia, lo haré con el mayor gusto, pero es un tema que no estoy completamente seguro, me parece que es mejor preguntarselo al señor Registrador. Él me dice que no ha habido una invitación”, precisó el ministro Luis Fernando Velasco, en su visita a Barranquilla.

Ante la polémica, el ministro Velasco aseguró que se comunicará con el Alto Comisionado para La Paz, Danilo Rueda, para aclarar el tema.

Además, garantizó la jornada electoral en el Cauca, donde la ciudadanía ha denunciando aumento de la presencia de las disidencias en esa zona del país.

