Sander Navarro sobre su lesión: “Fue como un tirón”

Además del mal resultado y el poco juego que mostró Millonarios en el empate 1-1 ante el Boyacá Chicó, especialmente en el segundo tiempo, una de las grandes preocupaciones de los aficionados y el cuerpo técnico del equipo bogotano es la situación física de Sander Navarro. El joven lateral derecho debió retirarse del partido en el segundo tiempo por molestias en la pierna derecha.

“Todavía no sé exactamente qué fue lo que me pasó, pero fue como un tirón que tuve”, comentó Navarro sobre su situación al final del partido, tras abandonar el estadio El Campín caminando con dificultad.

Y añadió, a la espera de que se le practiquen sus respectivos exámenes médicos próximamente. “Puede ser que pueda ser una carga o una sobrecarga por los partidos que he venido jugando, pero esperemos que no sea nada grave”.

Del juego y su desarrollo, comentó: “el primer tiempo controlamos bien el partido, tuvimos unos percances, quizás en el segundo tiempo, que no nos dio la misma continuidad que teníamos en el primero. Sacamos un empate que es lo importante”.

Sander Navarro, una de las nuevas caras de Millonarios para este semestre, ha disputado 17 partidos con el equipo, de su adaptación, dijo: “me he sentido súper bien, el apoyo de los compañeros, que siempre me orientan y me ayudan a mejorar cada día más. Elvis (Perlaza) también me ayuda bastante, me aconseja mucho sobre la posición y por eso he podido desempeñarme bien en la cancha”.

Finalmente, ante la posibilidad de perderse algunos juegos por su lesión, aseguró que debe mantenerse con calma. “Pienso yo que debo estar tranquilo, es normal que uno se pueda lesionar en los partidos o cosas así. Recuperarme y estar con calma, no desesperarme con las molestias”.