Estas son las conclusiones del VI Congreso Internacional de Seguridad

Colombia

En el VI Congreso Internacional de Seguridad, organizado por la Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia (Confevip), se destacó la creciente demanda de inteligencia artificial, tecnología de vanguardia y talento humano altamente calificado, como factores cruciales en la búsqueda de soluciones para los desafíos de seguridad en Iberoamérica.

El evento reunió a más de 200 representantes del gremio de seguridad privada de países de América Latina y Europa. Empresas de renombre de España, Argentina, Colombia, Ecuador, México, y otros países, se congregaron en la isla de Punta Cana, República Dominicana, durante varios días de debates y exposiciones sobre los retos y oportunidades del sector, en relación con el uso de las nuevas tecnologías.

Según un informe presentado por el Índice de Crimen Organizado (Ocindex), en 2022, se registró un aumento del 5% en los índices de criminalidad en América Latina, impulsado por la reestructuración de organizaciones delincuenciales en la región. Esta tendencia negativa resalta la urgente necesidad de aplicar el conocimiento y la experiencia del gremio de vigilancia para contrarrestar los comportamientos delictivos.

Los expertos coincidieron en que la adopción de dispositivos tecnológicos de última generación, combinados con la inteligencia artificial, será esencial para fortalecer la labor del talento humano en las compañías dedicadas a la seguridad. Esta sinergia permitirá anticipar y prevenir amenazas de manera más eficaz.

En este panel se concluyó que las compañías pueden adquirir las tecnologías de ciberseguridad que consideren más pertinentes para la protección de sus activos digitales, pero en general se evidencio que se han dejado de atender los métodos de seguridad básica como lo es el monitoreo de puertos, el entrenamiento a los funcionarios y la gestión adecuada de las tecnologías lo que pone en riesgo no solo la seguridad de la información, sino los presupuestos de seguridad que hoy en día se tienen y que no son consecuentes con los ataques que se pueden presentar por no tener una gestión adecuada de las tecnologías y recursos que se tienen.