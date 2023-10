Cambia el desvío de la Paralela Oriental

Bucaramanga

Varias obras se están haciendo en la autopista Floridablanca-Bucaramanga, justo al frente del conjunto residencial San Felipe, ubicado a escasos metros del puente Provenza en sentido sur - norte.

Básicamente lo que se va a hacer es que se va a invertir o cambiar el sentido del desvío que por años ha permitido que los conductores que vienen de Cañaveral tomen la salida a la paralela oriental.

Ley seca en Bucaramanga inicia el sábado a las 6:00 p.m.

“Vamos a hacer un desvío organizado no como el que había. Los conductores ya no podrán salirse de la autopista a la paralela sino de la paralela a la autopista. Esto lo hacemos basados en un estudio con el que buscamos descongestionar la paralela oriental que es la que toman casi todos los del sector de Cañaveral”, dijo Ferley González director de tránsito de Floridablanca.

Atención : nuevo paso hacia la autopista desde la paralela en el sector de San Felipe sentido sur - norte pic.twitter.com/Qsb6ZCYDRS — TransitoFloridablanca (@DTFloridablanca) October 22, 2023

Suspendida elección del director de la CAS que estaba programada para hoy

#VIDEO | Así van los trabajos que se están haciendo la autopista Floridablanca - Bucaramanga frente al conjunto San Felipe. pic.twitter.com/qhVwcPuUOa — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 24, 2023

Aseguró que las obras quedarán listas este fin de semana y que también se cerrará completamente el desvío que está frente al conjunto residencial Las Carabelas.