Un 70% de las redes de acueducto y alcantarillado son obsoletas: gerente del IBAL

Ibagué

La gerente del IBAL, Erika Palma, aseguró que la empresa de Acueducto y Alcantarillado en los últimos 4 años logró llegar a un recaudo cercano a los $9 mil millones lo que permitirá garantizar la sostenibilidad de la compañía para que el próximo gobierno siga avanzando en los proyectos que requiere la ciudad.

“Es bueno hablarle a los ibaguereños con la verdad, no con mentiras para ganar uno que otro beneficio por ahí personal o particular, yo creo que el esfuerzo no solamente desde lo técnico sino administrativa y financieramente para poder estabilizar la empresa”, dijo Erika Palma.

Además, sostuvo que financieramente el IBAL tiene garantizado su futuro, lo que permitirá que se siga avanzando en la recuperación del sistema de acueducto y alcantarillado.

“El recaudo desde el 2016 era de $6.200 millones, hoy nuestro recaudo está por encima de los $8.600 millones, eso nos lleva a dejar una empresa solida en el tiempo, solida financieramente, garantizando la sostenibilidad de la empresa”, sostuvo la gerente del IBAL.

A la vez manifestó que, la cartera se redujo de $13.500 mil a $9.500 mil millones con un trabajo de condonación de intereses que permitió que los usuarios le pagaran a la compañía.

“Con el proyecto del acueducto complementario dejaremos una empresa robusta, lo que nos va a permitir seguir avanzando en los proyectos estructurales de ciudad, sino impactar a gran escala como lo ha hecho nuestro gobierno en la reposición de redes de acueducto y alcantarillado en más de 500 vías con una inversión de más de $32 mil millones, hay que seguir avanzando porque el 70% está obsoleto”, puntualizó Palma.