Junior venció a Once Caldas en el Metropolitano y se metió al grupo de los ocho

Junior se quedó con el partido en el estadio Metropolitano frente a Once Caldas (1-0)e ingresó al grupo de los ocho clasificados a falta de dos fechas para el final. Once Caldas mostró un equipo sin ideas, displicente y con muchas carencias en zona defensiva. El conjunto de Arturo Reyes depende de sí mismo para clasificar a los cuadrangulares finales.

Un gran primer tiempo del equipo de Arturo Reyes

La primera parte entre el Junior de Barranquilla y Once Caldas, en el estadio Metropolitano, tuvo un claro dominador, el conjunto local. El equipo de Arturo Reyes salió a jugar con la necesidad de ganar para estar dentro de los ocho y volver a depender de ellos mismo para clasificar a los cuadrangulares. Por su parte, el equipo de Pedro Sarmiento fue displicente, impreciso y con mucha fragilidad defensiva que, de no ser por el portero Éder Chaux, se hubiese ido con un resultado más abultado al descanso.

Con un gran partido de Walmer Pacheco, y Deiber Caicedo, por el costado derecho, el equipo barranquillero hizo daño. Fáiner Morán no pudo nunca defender el 2vs1 por su costado y, ante el nulo retroceso de Billy Arce, terminó siendo superado en cada ocasión ofensiva del Junior.

Caicedo tuvo varias ocasiones para abrir el marcador, entre ellas un mano a mano que logra sacar, de forma milagrosa, el portero Chaux. El resultado se mantuvo igualado a cero en los primeros 30′ minutos, en parte por el arquero de Once Caldas, y en parte por la falta de eficacia del equipo local.

Ante la abrumadora superioridad del Junior, Pedro Sarmiento decidió hacer un cambio al minuto 32′. Luis Miranda dejó el terreno de juego para darle paso a Andrés Correa, con el fin de armar una línea de cinco en el fondo e intentar equiparar el poderío ofensivo del equipo local.

Sin embargo, en la primera ocasión que tuvo el Junior tras el ingreso del Pecoso, el balón terminaría en el fondo de la red. Otra vez llegó Walmer Pacheco libre por el costado derecho, tras un gran balón filtrado de Homer Martínez. El lateral tiró el centro de primera y, al intentar rechazar, Andrés Correa empujó el balón en su propia puerta en el primer balón que tocaba en el encuentro.

Junior siguió asediando el pórtico de Éder Chaux. Con Caicedo y Pacheco por la derecha, Bacca fijando a los centrales, y Vladimir Hernández junto a Edwin Herrera por la izquierda. La pasividad defensiva de Once Caldas fue notoria y, de no ser por su portero y la falta de contundencia del equipo de Arturo Reyes, no se llevó un resultado más abultado al descanso.

Segundo tiempo de trámite

La segunda parte comenzó con múltiples cambios en el Once Caldas. Dayro Moreno, Sherman Cárdenas y Álvaro Montaño dejaron el terreno de juego. El goleador del equipo blanco blanco salió por molestias físicas.

Al 48′, uno de los ingresados en el entretiempo, increíblemente, no se fue expulsado. Beltrán, en una jugada fortuita, pisó a Homer Martínez en el tobillo. Tras el llamado del VAR, y la revisión en el monitor a pie de campo, Wilmar Roldán decidió mantener su decisión inicial de solo mostrar la tarjeta amarilla.

Once Caldas mejoró con los cambios. Se vio un equipo más compacto y más armado, sobre todo en la mitad de la cancha. Sin embargo, el Junior aún así, cuándo quería, llegaba con peligro. El equipo de Arturo Reyes también manejó el encuentro desde el minuto 50, levantando el pie del acelerador e intentando tener la pelota.

Carlos Bacca se iría sustituido a los 64′, después de errar cuatro o cinco ocasiones claras para ampliar el marcador. En su lugar, ingresó Gonzalo Lencina que, en la primera que tuvo, se encontró con un gran Éder Chaux.

Sobre el final del partido, José Enamorado y Walmer Pacheco tuvieron un airado encontronazo, tras un reclamo del lateral al extremo que recién ingresaba al terreno de juego. Se dijeron de todo los compañeros de equipo y tuvieron que venir Didier Moreno y Homer Martínez a separarlos.

Junior se dedicó a manejar el resultado y el partido. Once Caldas no incomodó a Santiago Mele en todo el encuentro. Ni los cambios, ni las indicaciones de Pedro Sarmiento, pudieron cambiar el rendimiento de su equipo que, faltando 20 minutos, parecía haber bajado los brazos y aceptar el resultado.

Junior logró el objetivo de sacar los tres puntos del estadio Metropolitano y que su clasificación al grupo de los ocho, dependa de sí mismo. Por su parte, Once Caldas tendrá que mejorar mucho de cara a los últimos dos partidos, pensando en la tabla del descenso del semestre que viene.