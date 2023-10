Junior sigue en la lucha por entrar a los ocho: recibe a un Once Caldas ya eliminado

Once Caldas vs. Junior | Colprensa

En el último partido de la jornada sabatina, Junior recibirá a Once Caldas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde se estarán enfrentando por la decimoctava jornada de la liga colombiana. El encuentro iniciará a las 8:20PM y en El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio podrá vivir todas las emociones de este compromiso.

Aunque en el más reciente duelo ante Millonarios perdieron por la mínima, venían de hacer un buen partido ante Deportivo Cali. “En el partido contra Cali tomamos algunos riesgos, pero yo creo que esa es la idea. Se dieron las cosas en su momento y ahora la meta es ir por los tres puntos”, señaló José Enamorado, quien reaparecerá con los barranquilleros.

Luego de su lesión, el delantero ya se encuentra en optimas condiciones para regresar a las canchas. “Yo me siento muy bien, he venido realizando los trabajos de campo esta semana y la idea es ya estar para el partido. Me siento mucho mejor, he tenido el tiempo y la última vez solamente me resentí, nada más. Eso me ayudó también para fortalecer y sentirme mejor”, concluyó el barranquillero.

Asimismo, Leider Berdugo ha venido trabajando activamente y logró una pronta recuperación, luego de las afectaciones del ligamento cruzado que sufrió. Por lo que será una alternativa en el mediocampo para contribuir a la búsqueda del triunfo en casa de los Tiburones.

Arturo Reyes, en rueda de prensa, admitió los problemas de generación de juego que tiene el equipo. “Para nosotros es muy importante tener un equipo que sea fuerte en la elaboración, pero también necesitamos un equipo que sea fuerte en la transición defensiva y Junior ha sufrido en esto”, señaló el entrenador previo al encuentro.

A falta de tres fechas, Junior se encuentra en el puesto 12 con 21 puntos, mientras que el conjunto de Manizales, desde la decimosexta casilla, empieza a despedirse una vez más en la fase regular. Sin embargo, Pedro Sarmiento tendrá que acumular la mayor cantidad de unidades posibles en los pocos días que le queda al equipo en la liga, pensando en el descenso, principalmente para el próximo año.

Junto con Huila, Magdalena, Jaguares y Envigado, los de Manizales continúan en riesgo. El Blanco Blanco sueña con poner punto final a su racha de derrotas y empates que ha acumulado desde su última victoria ante Pereira en la décima jornada, acumulando siete encuentros sin triunfos.