Candidato al Concejo de Cartagena tuvo que salir de la ciudad por amenazas

Cartagena

Por amenazas de muerte el candidato al Concejo de Cartagena por el Partido Alianza Verde, Rafael Acosta, se vio obligado a salir de la ciudad para proteger su vida y la de su familia en el barrio Ceballos, donde también ocupa el cargo de presidente de la Junta de Acción Comunal.

El aspirante denunció que dos sujetos desconocidos llegaron al barrio en un vehículo Mazda 3 y luego de preguntar a varios vecinos sobre su lugar de residencia, ellos intentaron ingresar a su apartamento rompiendo una puerta ventana de manera violenta.

Horas después, según Acosta, los mismos sujetos lo llamaron a su teléfono celular para intimidarlo diciéndole: “la vas a pagar, la tienes que pagar”.

“Ya puse la denuncia desde el 7 de octubre que pasó y a estas alturas las autoridades no han hecho nada, me toca estar fuera de la ciudad por seguridad. Mi barrio es de alto riesgo donde soy el presidente de la junta. La semana pasada hicieron dos atentados y hace cinco meses mataron a un primo mío dentro de su vehículo. No sé realmente qué hacer”, aseguró el candidato del partido Alianza Verde.

Acosta señaló que tiene videos captados por algunas cámaras de seguridad como evidencia sobre la grave situación por la que atraviesa.

“Tengo los videos e incluso los datos del vehículo donde llegaron los sujetos y la policía me dice que sin la autorización de un fiscal no me pueden pedir los videos”, puntualizó.