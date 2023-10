Aduaneros advierten falta de confianza de exportadores en frontera de Norte de Santander

Cúcuta

El sector aduanero advierte que se han dejado de percibir millonarias ganancias por desconfianza de exportadores en la frontera con Norte de Santander.

Afirman que poco a poco se ha venido creando la confianza para que cada día se incrementen las operaciones, ya que de cierta manera se ha frenado el crecimiento por la frontera nortesantandereana, lo que al parecer estaría impulsado por las altas exigencias en tramitología a comparación con La Guajira.

“Es tema de vistos buenos, de que por La Guajira son más lapsos, por Norte de Santander exigimos un poco más, ese es el problema, entonces a los exportadores no les gusta que los molesten, pero la norma aduanera es una sola. No estamos hablando de que por Norte de Santander es de una manera y por La Guajira es otra, no es así, pero hemos tenido esa dificultad” aseguró Sandra Guzmán, presidenta de Fitac.

Lamentan que no se pueda lograr la meta propuesta por el Ministerio de Comercio de mil millones de dólares en exportaciones, debido a la falta de confianza de las empresas en la frontera.

“Necesitamos crecer, de esos 222 millones de dólares, necesitamos llegar por lo menos a 600 millones, siendo optimistas y no cumpliendo la meta que nos colocó el ministro Germán Umaña de mil millones, pero sí queremos llegar al menos a los 600 millones de dólares en operaciones con Venezuela” agregó Guzmán.

Se espera que ese crecimiento se logre en esta temporada de fin de año y que esto junto a las adecuaciones que se esperan para los puentes internacionales, poco a poco incentive el paso de exportadores por el departamento.