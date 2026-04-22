Lluvias dejan millonarias pérdidas en mueblería de Los Patios, Norte de Santander. / Foto: Ana María Rueda.

Norte de Santander.

Las intensas lluvias en Norte de Santander volvieron a golpear al sector productivo, tras la inundación de una mueblería en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, que dejó pérdidas considerables en maquinaria, herramientas y materia prima.

Alix Rolón, propietaria de “Freddy Reyes Muebles”, relató a Caracol Radio que la emergencia se presentó en horas de la tarde, cuando aún los trabajadores se encontraban en las instalaciones, lo que permitió rescatar parte de los productos listos para entrega.

Sin embargo, el paso del agua fue incontrolable. “Hemos perdido muchísima madera, láminas, espumas, herramientas, motores, máquinas. De verdad no pudimos controlar el paso del agua”, afirmó.

La empresaria destacó que, en medio de la crisis, sus trabajadores actuaron de inmediato para intentar mitigar los daños.

“Más que empleados, somos un equipo de trabajo, una familia. Saber que cuento con el apoyo de mis colaboradores en este momento es una bendición. Son cerca de 13 personas las que dependen directamente de la actividad de la mueblería”, expresó.

Rolón advirtió que esta no es la primera vez que enfrentan una situación similar. Hace cerca de dos años, el mismo sector resultó afectado por inundaciones, sin que se hayan ejecutado soluciones de fondo.

“La colaboración en ese momento no fue. Ninguna tuvimos. Me llenaron un tanque de dos mil litros y ahí nos dejaron”, recordó.

Además del impacto económico, la situación compromete el sustento de varias familias que dependen del negocio.

La propietaria hizo un llamado a las autoridades para que se brinde un acompañamiento real a las microempresas.

“Realmente sí necesitamos un apoyo. Nosotros estamos generando empleo y la situación hoy en día está muy difícil”, manifestó.

Mientras tanto, los trabajadores continúan en labores de limpieza y recuperación, intentando salvar lo que quedó tras una nueva jornada de lluvias que vuelve a evidenciar la vulnerabilidad del sector productivo en la región.