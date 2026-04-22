Jornada de intervención en Parque Lineal de Cúcuta

Cúcuta

El Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º2, el programa Fe en Colombia, el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º30, el Batallón de Policía Militar N.º30, en coordinación con la Alcaldía de Cúcuta y varias entidades públicas y privadas, unieron esfuerzos para recuperar el Parque Lineal de Cúcuta.

Con una jornada de limpieza, siembra y concientización sobre la importancia de mantener en buen estado este importante lugar del centro de la capital del departamento de Norte de Santander se lideró esta acción.

La jornada de limpieza contó con la participación de la comunidad, quienes contribuyeron retirando del sitio diferentes elementos que generaban malos olores y un aspecto negativo; seguidamente, se sembraron diferentes tipos de plantulas que adornarán el lugar.

Se realizó una charla en la que se concientizó a los vendedores ambulantes, comerciantes y personas que viven cerca del Parque Lineal sobre la importancia de mantener limpio este espacio público, promoviendo el cuidado y conservación del mismo.

A esta actividad se sumaron empresas como: Aguas Kpital, Veolia, Alianza R, Alianza Biocuenca, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cúcuta y la oenegé Motorrad Angels.

Para mantener el parque en buen estado, comerciantes y habitantes de los barrios cercanos se comprometieron a cuidar las plantas sembradas y a evitar que el sitio se llene de basuras nuevamente.