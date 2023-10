“Eso no es cierto”: Escaf sobre su supuesta participación en financiación de campaña Petro

Desde Barranquilla, el representante a la Cámara, Agmeth Escaf, se defendió de las acusaciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía, quien aseguró que el representante habría servido de presunto gestor para que supuestos dineros irregulares llegaran a la campaña presidencial de Gustavo Petro y para la Primera Dama, Verónica Alcocer.

“Eso no es cierto en lo absoluto, eso todavía sigue pareciéndome sorprendente que Nicolás haya dicho todo eso, por supuesto que las autoridades se encargarán de aclarar todo eso, todo lo que él dijo. Pero eso no es cierto. Yo no juego doble, yo no juego falso”, dijo.

“Además, Verónica, la Primera Dama, no era candidata, no entiendo de qué campaña paralela podría estar hablando, porque ella no era candidata”, agregó Escaf.

El representante dio estas declaraciones en medio del evento ‘Gobierno Escucha’, en la capital del Atlántico.