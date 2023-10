Contratista de la alcaldía de Cúcuta no paga a trabajadoras de colegios

Cúcuta

Las trabajadoras de los servicios de aseo de los colegios ´públicos de la alcaldía de Cúcuta denunciaron que no les pagan su salario.

En dialogo con Caracol Radio una de las voceras de esa labor dijo que “somos 245 personas contratadas a través de una firma llamada Grupo ADIN con sede en Bogotá que no responde a nuestra reclamación, estamos muy preocupadas y no tenemos dinero ni para tomar un bus”.

Indicó la denunciante, que les hicieron firmar un contrato con fecha 11 de septiembre hasta el 31 de diciembre y curiosamente empezaron a trabajar el 1 de septiembre.

Señaló además que “los supervisores de la firma contratista no aparecen, nadie nos da respuesta, ya muchas han tomado la decisión de no ir más a laborar pues no tienen medios para desplazarse hacía sus lugares de trabajo”.

Pero también reveló que “a raíz de nuestras reclamaciones a varias de mis compañeras, veinte en total les han cancelado el contrato”.

Indicó que, frente a esta situación, están acudiendo a las autoridades competentes y organismos de control al no encontrar una explicación en la secretaria de educación municipal.

Finalmente señaló que “la firma del contrato fue hermética, sin muchos detalles, incluso ni se definió la remuneración salarial y otras obligaciones contractuales”.

Caracol Radio Cúcuta intentó comunicarse con el secretario de educación Luis Royero pero no respondió su teléfono celular.