“Podemos estar rompiendo la regla fiscal”: Katherine Miranda sobre presupuesto del Gobierno

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, la representante por el partido Alianza Verde, Katherine Miranda, prendió una nueva alerta frente al proyecto del Presupuesto General de la Nación. De acuerdo con la congresista, el texto rompería con la regla fiscal y está desfinanciado en alrededor de $8 billones.

La representante indicó que el Gobierno no tendrá el dinero suficiente para poder cubrir los gastos del próximo año, lo cual puede romper la regla fiscal: “Esto traería graves consecuencias para Colombia en el ámbito internacional y en las calificadoras de riesgo”.

Miranda también alertó unas cuentas del Gobierno con la Dian: “El Gobierno ha realizado cuentas alegras donde asegura que la Dian va a recibir $15 billones por concepto de litigios. Esos litigios usualmente duran 8 años en promedio, para que se modifique ese tiempo tiene que presentar un proyecto de ley en el Congreso. En el mejor de los casos, podríamos tener un recaudo de $7 billones para el próximo año y tendríamos un hueco de $8 billones””, explicó Miranda.