Piden rector provisional en I.E. de Cartagena para agilizar obras de infraestructura

Cartagena

Un llamado enérgico a la secretaria de Educación, Olga Acosta, hicieron los padres de familia de la Institución Educativa Fernando de la Vega ubicada en el barrio Alto Bosque en Cartagena, para que se nombre un rector provisional que pueda autorizar el inicio de obras de infraestructura y otros trámites que son fundamentales en el funcionamiento del colegio.

Tayry Dager, representante de los padres de familia, sostuvo ante los micrófonos de Caracol Radio que el rector en propiedad se encuentra incapacitado desde el mes de julio y a raíz de su ausencia, no se han podido solucionar los problemas de infraestructura, firma de diplomas, certificados y desembolso del pago de un transformador de energía.

“Lo que más nos preocupa es que se pueden llevar el transformador ya que la empresa nos prestó uno mientras terminaban de arreglar. Ahora no podemos desembolsar el dinero porque el rector no se encuentra y él es quien tiene que firmar para autorizar este trámite. Si no tenemos transformador no podemos dar clase sin servicio de energía eléctrica”, manifestó.

Dager también explicó que la ausencia del rector en propiedad ha impedido la firma de los diplomas de los estudiantes de grado 11 que están a punto de graduarse.

“No podemos hacer nada en cuanto a infraestructura porque necesitamos la firma del rector. El cielo raso de la mayoría de los salones se encuentran en pésimo estado, hay ventiladores que no sirven y tampoco contamos con un lavamanos en el baño. Todos estos arreglos se pueden hacer con la autorización del rector”, recalcó.

Los padres de familia de la Institución Educativa Fernando de la Vega denunciaron que no han recibido respuesta de la Secretaría de Educación sobre el nombramiento de un rector encargado, pese a que la primera solicitud al respecto se envió hace dos meses.