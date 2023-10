Juan Fernando Cristo sobre elecciones en Venezuela: “Es un paso para el retorno a la democracia”

AME8135. BIDGETOWN (BARBADOS), 17/10/2023.- Fotografía cedida por Prensa AN donde se observa al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (d), junto al opositor Gerardo Blyde durante una jornada de diálogos con Plataforma Unitaria Democrática (PUD), hoy en Bidgetown (Barbados). El Gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) acordaron este martes que las elecciones presidenciales de 2024 se celebren en el segundo semestre del año, en una fecha todavía sin definir, con la observación de misiones técnicas de la Unión Europa (UE) y la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otros organismos internacionales. EFE/ Prensa AN /SOLO USO EDITORIAL /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)/MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE / Prensa AN ( EFE )