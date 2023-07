Juan Fernando Cristo: “no he perdonado al ELN porque no me han contado la verdad”

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló el ex ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, sobre él libro “Cartas a mi padre” en donde le narra a su padre asesinado por el ELN sobre la actual situación del país. Cada 8 de agosto, Cristo suele contarle a su padre a través de una carta qué ha pasado en el país. Este libro es la recopilación de todas estas cartas. “Es una bitacora de la guerra y de la paz en la que vivimos los colombianos de esperanza y de optimismo”, comentó.

El libro contiene, además el discurso dado por Cristo durante el funeral de su padre, el 10 de agosto de 1997. Su primera carta fue escrita durante 1998 y desde ahí empieza el relato que entabla Cristo.

El padre de Juan Fernando Cristo, Jorge Cristo fue asesinado por el ELN el 7 de agosto de 1997 después de posesion como senador de la República. Hasta el día de hoy, ni Cristo ni su familia han tenido verdad o reparación por parte del ELN acerca del magnicidio de Jorge Cristo.

“Año trasta año se relata la seguridad democrática, los falsos positivos, el gobierno de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos”, revela Cristo sobre su libro que ya se encuentra a la venta.

El proceso de perdón

De acuerdo con Cristo, no guarda rencor hacia el grupo armado. Tampoco desea que paguen cárcel, “el perdón no tiene que ver con el victimario sino que tiene que ver con seguir adelante y no quedarnos en el rencor”, cuenta, “yo fui una víctima privilegiada proque pude reconstruir mi vida, la inmensa mayoría de las víctimas no pueden hacer eso”, puntualiza.

También afirma que aún cree en un posible desarme y acuerdo de paz con el grupo armado, sin embargo, también confiesa que todavía no ha podido perdonar al ELN ya que no ha recibido la verdad sobre el crimen en cotra de su padre. “Deben contarle al país la verdad sobre este crimen y muchos más”, opinó.

Por otro lado, Cristo también sentencia que aún no ve una decisión clara por parte del ELN a dejar las armas e incorporarse a la sociedad civil, “yo hoy no creo en que el ELN tenga una decisión clara y contundente de dejar las armas”. Aún así, insiste en que las negociaciones de paz son la única salida para que el ELN deje de ser un actor armado.

El ELN es una de las guerrillas que más ha tenido acercamientos con diversos gobiernos a lo largo de la mitad del siglo XX y todo el siglo XXI. De hecho, ha tenido conversaciones con los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y actualmente con el presidente Gustavo Petro.