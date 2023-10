Elon Musk empezará a cobrar un dólar anual a nuevos usuarios de X: qué implica esto

En las últimas horas, se dio a conocer que la red social X, antes Twitter, empezará a realizar un cobro mínimos a los nuevos usuarios que estén ubicados en Filipinas y Nueva Zelanda. De acuerdo con Elon Musk, su programa llamado ‘Not A Bot’, tiene como objetivo reducir el número de bots (cuentas automatizadas) y limitar así “el spam y la manipulación” de la red social.

¿Qué implica este cambio?

Según el magnate, el pago mencionado por esa suscripción simbólica anual “no está pensada para generar ganancias, sino porque las suscripciones han demostrado ser la principal solución que funciona a escala en contra del uso de bots.

Por otra parte, es importante aclarar que la plataforma seguirá permitiendo la creación de nuevas cuentas sin el pago de la suscripción, pero no podrán interactuar: ni publicar, ni dar me gusta, ni republicar.

Así las cosas, las únicas opciones que se permitirán para las nuevas cuentas GRATUITAS serán de “solo lectura” y seguir cuentas. Los bots podrán, aparentemente, seguir usándose para incrementando las cifras de seguidores, pero ya no para la difución del contenido.

¿Se veía venir este cambio?

Elon Musk, dueño de la plataforma, ha venido realizando diferentes sondeos con sus usuarios sobre la posibilidad de cobrar en la red social. Lo cierto es que desde hace unas semanas, en una entrevista con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comentó que ya se planteaba la posibilidad de cobrar una “pequeña mensualidad” a los usuarios existentes para eliminar así los bots.

Contexto

Para entender la decisión de X, es importante saber que desde hace días se viene difundiendo gran cantidad de información falsa sobre el conflicto entre Israel y Hamás y por eso se optó por tomas este camino. De igual manera, la función ‘Notas de la Comunidad’ requerirá de fuentes con enlaces para su adecuada publicación y dar más peso a la información que circule.

“No hemos requerido esto anteriormente, ya que algunas notas no necesitan fuentes. Pero esos casos son menos comunes y creemos que el impacto general de este cambio será positivo”, comentaron desde la compañía.

El trino que lo confirma

Finalmente, desde este 18 de octubre, se empezó a probar el nuevo programa (Not A Bot) en los países mencionados. Así las cosas, las cuentas nuevas y no verificadas deberán registrarse para obtener una suscripción anual de $1 USD para poder publicar e interactuar con otras publicaciones. Dentro de esta prueba, los usuarios existentes no se ven afectados.

“Tendremos que vigilar muy cerca. Lo que importa son los enlaces a fuentes de datos reales, no algún artículo de prensa tonto. Muchas organizaciones de medios ya no tienen modelo de negocio ni circulación significativa: simplemente existen como herramientas de propaganda para sus propietarios”, escribió en X.

Esta prueba fue desarrollada para reforzar los esfuerzos ya exitosos para reducir el spam, la manipulación de nuestra plataforma y la actividad de los bots, mientras se equilibra la accesibilidad de la plataforma con la pequeña tarifa. No es un generador de ganancias. Y hasta ahora, las opciones de suscripción han demostrado ser la principal solución que funciona a escala.